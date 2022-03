El valle del Aragón apremia a la DGA para avanzar en la unión de estaciones

El proyecto para unir Candanchú y Astún, que cuenta con una inyección de fondos europeos de 8 millones de euros, lleva varias semanas pendiente de una reunión entre el Gobierno de Aragón y los alcaldes del valle para avanzar en el trazado de la telecabina que enlazará las dos estaciones. No se debería demorar mucho más, dicen los responsables municipales. "Los plazos son los que son (la obra debe estar concluida en 2024) y el tiempo pasa rápido". Se trata además de "un plan estratégico para la nieve en el Pirineo y para la economía del valle".

Los alcaldes de Aísa, Borau, Canfranc, Castiello, Jaca y Villanúa, miembros de la Mancomunidad del Valle del Aragón, entidad promotora, perfilaron el proyecto con las estaciones el pasado 17 de febrero. Al día siguiente pidieron una entrevista a los consejeros de Industria, Arturo Aliaga, y Economía, Marta Gastón, y aún esperan su respuesta.

Entretanto no pueden avanzar, ya que el encuentro con el Gobierno de Aragón debe servir para perfilar el trazado de la telecabina y hablar de la financiación pendiente. "Hay que decidir por dónde va el remonte. Además, la subvención concedida no es suficiente en un principio, habrá que ver cuánto falta y eso requiere un esfuerzo por parte de las administraciones. También está por aclarar cómo afecta a la unión con Formigal. No hablamos solo de un valle sino de la nieve en el Pirineo", declara el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón. La mancomunidad ya ha mantenido conversaciones con la Diputación de Huesca, pero "es el Gobierno de Aragón quien tiene las competencias", precisa.

Luis Terrén, presidente de los empresarios turísticos del valle del Aragón, opina que el encuentro se alarga demasiado. Entiende que el Gobierno autonómico tiene abiertos múltiples frentes, pero "los plazos van pasando". Es el "líder" de esta actuación, dice, y debe ser partícipe de un proyecto tan determinante.

La unión de estaciones no es la única cuestión pendiente en la agenda con la DGA. Desde que se adoptó una solución en septiembre para abrir esta temporada Candanchú, no se ha vuelto a hablar del asunto. "Se dijo que se crearía una mesa de trabajo para tratar el futuro del valle. Nos han concedido una subvención para unir las estaciones, que es un primer paso. Debería existir una diálogo pausado y una planificación", señala el alcalde de Jaca. De esa mesa formarían parte los mismos agentes implicados en la apertura de Candanchú: ayuntamientos, mancomunidad, DGA, Diputación de Huesca, empresarios, estaciones... "Urge reunirse con el Gobierno de Aragón y lo ideal sería que esta temporada ya estuviéramos en conversaciones", añade Juan Manuel Ramón.

En el mismo sentido, Luis Terrén apunta a que en la recta final de la temporada toca empezar a analizar la próxima. "La actual ha sido una buena campaña y eso ayudará", añade.

El otro gran proyecto de la nieve financiado por Europa con 10 millones de euros, el telecabina de Benasque a Cerler, está a la espera de los permisos ambientales. Su alcalde, Ignacio Abadías, también tiene pendiente una reunión con Aramón para presentar la idea y estudiar el tipo de gestión, considerando que la empresa de capital mixto (DGA e Ibercaja) es propietaria de la estación de esquí a donde llegaría el transporte. Según Abadías, lo lógico es que lo explote el mismo gestor que las pistas.