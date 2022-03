Vecinos de Ayerbe claman por la propiedad de la Virgen de Casbas: "La hemos pagado creyentes y no creyentes, es del pueblo"

"La Virgen de Casbas es del pueblo". Así rezaba la pancarta que ha presidido este domingo la concentración ciudadana convocada en Ayerbe para reclamar la propiedad de este santuario, conocido como la ‘Capilla Sixtina’ del Alto Aragón por sus valiosas pinturas murales del siglo XVII. El Juzgado nº 1 de Huesca se la otorgó en septiembre al Obispado pero el Ayuntamiento tiene recurrida la sentencia ante la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto.

Un centenar de personas han secundado el acto convocado con la plataforma ciudadana ‘En defensa de la propiedad Virgen de Casbas'. "Somos un colectivo apolítico que lo único que buscamos es que el santuario sea del pueblo y no del Obispado porque cuando en su día la ermita estaba en malas condiciones y se iba a caer, ellos dijeron que no tenían dinero para arreglarla y tuvo que ser el Ayuntamiento el que sufragara las obras, y solo cuando se acabaron, la Iglesia reclamó la propiedad", ha denunciado su portavoz, Ricardo Javierre, quien confía en que el recurso judicial prospere "y si no, seguiremos luchando hasta conseguirlo".

En el acto se ha leído un manifiesto en el que los miembros de esta plataforma han calificado de "sorprendente" la sentencia del Juzgado de Huesca cuando la ermita está registrada en el inventario municipal y en el catastro desde los años 70. Además, han criticado que cuando en 2017 terminaron las obras de restauración, tras invertir cerca de 600.000 euros de fondos públicos en los últimos 25 años, y el Ayuntamiento intentó inmatricular el inmueble, y fue entonces cuando el Obispado presentó la demanda. También subrayan que la solicitud de Bien de Interés Cultural fue propuesta por el Consistorio.

Entre los presentes ha estado también el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, en representación del equipo de gobierno del PSOE (con mayoría absoluta), para mostrar su respaldo a las acciones de la plataforma. "Creemos que es de justicia que el santuario sea de propiedad municipal porque es la única forma que sea de todos los ciudadanos. Porque si es del Obispado, será solo de los que sean afines a la Iglesia, pero hay mucha otra gente que no forma parte de la parroquia de Ayerbe", ha recalcado. También ha querido dejar claro que "no vamos contra nadie" sino que defienden que se trata de un patrimonio municipal. Y para ello argumentan como prueba toda la documentación que existe en el Ayuntamiento (inventario municipal, catastro, justificación de inversiones...), además de haber sufragado siempre los gastos de luz y agua. Biescas ha hecho hincapié en que aunque la Justicie les dé finalmente la razón y les otorgue la propiedad "el uso prioritario siempre será religioso".

Entre los vecinos había devotos de la Virgen de Casbas, como María Asunción Gállego, que vive en Losanglis, a apenas 300 metros del santuario. "He venido a apoyar porque el santuario es del pueblo de toda la vida y ahora que la hemos arreglado es cuando la quiere el Obispado. Mientras se caía, ni sabía que existía. Estamos muy enfados y vamos a ir hasta el final".

Otros ciudadanos, en cambio, no son creyentes pero también han acudido a defender la propiedad de este inmueble que consideran municipal, como Fina Marco. "Lo hemos pagado los creyentes y no creyentes y es nuestro patrimonio, no de la Iglesia. Porque si arreglamos las otras ermitas, ¿también las van a reclamar?", ha señalado.

Cabe recordar que la jueza sentenció que las pruebas demostraban que la parroquia no había dejado de utilizar la ermita con fines religiosos desde que se construyó y que todas las acciones posesorias efectuadas por el Consistorio habían tenido un soporte o respaldo del Obispado o de los párrocos de Ayerbe.

La plataforma ha recogido ya más de 800 firmas de la ciudadanía -Ayerbe tiene algo más de un millar de vecinos- y el sábado organizaron una conferencia de Chesús Giménez Arbués, divulgador de la historia de Ayerbe y especialista en el santuario de la Virgen de Casbas, para dar a conocer la historia y el valor de este templo. Además, preparan ya nuevos actos de protesta. El siguiente será el domingo 3 de abril, a las 12.00, en la plaza de la catedral de Huesca, frente a la sede del Obispado por lo que han hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan a la concentración.