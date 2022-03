La Operación Azul ofrece plazas para traer a refugiados con familiares en Aragón

La Operación Azul Huesca-Ucrania ya tiene fecha. La caravana formada por agentes de la Policía Nacional, que a título particular colaboran en la traída de refugiados, saldrá la madrugada del próximo lunes, 21 de marzo, con destino a Przemsyl (Polonia). Irán en furgonetas cargada con ayuda humanitaria aportada por los oscenses en los puntos de recogida para depositarla en la sede de Cáritas en Varsovia. Después, se dirigirán a la frontera a recoger a los refugiados.

Su objetivo es traer a familiares de ucranianos residentes en Aragón. "No podemos llegar a la frontera y recoger a alguien que a lo mejor al llegar a España no tiene dónde quedarse", explica uno de los organizadores. Por eso, se han puesto en contacto con la asociación Aura de residentes ucranianos en Aragón y han hecho un llamamiento público: "Si deseas solicitar una plaza para un familiar o amigo, ponte en contacto con nosotros lo antes posible". El correo electrónico habilitado es operacionazulhuescaucrania@gmail.com.

El convoy iniciará el viaje la madrugada del lunes con cuatro o cinco furgonetas (todavía está por precisar en función de las necesidades) cedidas por empresas y un particular. Será un viaje Non Stop, sin paradas, con cuatro conductores por vehículo que aprovecharán sus días libres para colaborar en la iniciativa. "No hay problemas para hacer las rotaciones porque se han ofrecido muchos", comentan. Para financiar el gasto de combustible y autopista, se han colocado huchas en los vestíbulos de las comisarías de Huesca y Jaca, con una importante respuesta. El dinero sobrante del viaje se donará a una ONG.

La previsión es que dure entre cuatro y seis días. Con los agentes viajará un ucraniano residente en Huesca que hará las veces de traductor. La respuesta en cuanto a donaciones ha sido "fabulosa", comentan los organizadores, lo mismo que la de las entidades con las que han contactado. Han hecho cálculos de la distancia y el coste del convoy desde Huesca hasta la localidad polaca de Prezemsyl, 2.729 km y 1.200 euros solo en gasolina.

Según explican los promotores, no se ha querido dejar a la improvisación el lugar donde depositan la ayuda humanitaria ni a qué refugiados traer. "No podemos llegar a la frontera y dejar el material en el primer sitio que encontremos. Por eso nos pusimos en contacto con Cáritas para canalizar la ayuda, ellos ya saben qué tienen que hacer". E insisten en cuanto a los refugiados, que no quieren traer a personas a las que no les puedan asegurar que en España tendrán un hogar estable. "Por eso vamos a traer a familiares de gente que reside en Aragón y que sabemos que una vez aquí se harán cargo de ellos". Ya hay algunos, porque están en contacto con la asociación de residentes de Ucrania en Aragón, Aura, pero han hecho un llamamiento por si alguien más lo necesita.

La idea de organizar una caravana solidaria surgió durante un turno de trabajo de los agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Huesca, copiando una idea similar de unos colegas de Granada que ya han emprendido viaje hacia Polonia para traer refugiados. El grupo de policías se ha puesto en contacto con instituciones y ONG para canalizar a través de ellas sus ganas de echar una mano, empezando por la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón y siguiendo por Cruz Roja o Cáritas.