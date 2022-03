Francia se resiste a abrir la frontera de Bielsa las 24 horas desoyendo las quejas de Aragón

Cada noche, a las 22.00, en el paso fronterizo de Bielsa se colocan las vallas metálicas que cierran las dos bocas del túnel internacional. A partir de esa hora y hasta el amanecer, como si de un toque de queda se tratara, nadie puede entrar. La Europa abierta se rige aquí por un horario desde hace 14 meses, desde que el 15 de enero de 2021 entrara en vigor el decreto del prefecto de Altos Pirineos, Rodrigue Furcy, ordenando la clausura del túnel Bielsa-Aragnouet "por amenaza terrorista" entre las 22.00 y las 6.00.

No fue el único paso clausurado entonces. El Ministerio del Interior francés ordenó interrumpir el tránsito en una veintena de puestos de la frontera con España. Sin embargo, recientemente, la presión local ha obligado a dar marcha atrás en algunos casos. En enero abrió el de la Pierre de Saint Martin, en el valle navarro del Roncal, y en febrero el Portillón, en el valle de Arán.

Este agravio ha acentuado todavía más el malestar de alcaldes, gobiernos regionales y empresarios, que no ven justificado seguir manteniendo el cierre nocturno de la frontera de Bielsa, considerando el impacto económico y social de la medida. Empresarios y alcaldes de uno y otro lado de los Pirineos aseguran que afecta a los negocios y limita la movilidad de los turistas y los trabajadores transfronterizos que a diario cruzan la línea entre España y Francia. Cada semana se registran sanciones porque algunos conductores se saltan la prohibición de paso.

Sin fecha a la vista

Ante la reticencia francesa, el Gobierno de Aragón le ha solicitado formalmente y por escrito la apertura las 24 horas "en el menor tiempo posible". El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, se dirigió por carta al prefecto el pasado mes de febrero, en una época de aumento del tránsito por el flujo de esquiadores de las estaciones cercanas a la frontera. En ella le recordó que el decreto de cierre se hizo por una cuestión de seguridad y que más de un año después sigue vigente. El túnel Bielsa-Aragnouet, en la carretera autonómica A-138, está gestionado por un consorcio integrado por los dos gobiernos regionales.

.

Soro alertó a Rodrigue Furcy sobre las consecuencias del prolongado cierre parcial de la única vía de comunicación entre Aragón y Altos Pirineos, asegurando que tiene "un efecto muy negativo en la actividad turística y en la vida de los ciudadanos", especialmente de los valles franceses de Aure y Louron y de la comarca aragonesa del Sobrarbe, a menudo unidos por lazos de amistad y familiares.

El consejero aragonés entiende que las restricciones obedecen a una decisión del Ministerio del Interior francés, pero le recordó al prefecto la reciente reapertura de otros pasos transfronterizos, cerrados también en 2021, en Navarra y Cataluña.

El representantes aragonés apeló al espíritu de una Unión Europea "fraterna y abierta", en el marco del Espacio Schengen, donde los representantes políticos y de la sociedad europea deben garantizar la libre circulación de los ciudadanos.

De momento París alarga las restricciones, sin fecha a la vista de finalización, desoyendo tanto la última petición del Gobierno de Aragón como la de su homólogo, el Consejo General de Altos Pirineos, para que el túnel vuelva a estar operativo las 24 horas. El Ministerio del Interior sigue alegando motivos de seguridad, que desde España se interpretan como un simple ahorro de efectivos en los controles de los pasos con menor tráfico de vehículos.

Restaurante Pyrene by Callizo, en Piau Engaly, de los chefs José Ramón Aso y Josetxo Souto. Heraldo

‘Toque de queda’ para turistas y trabajadores

El sector turístico de la comarca del Sobrarbe es el gran perjudicado por la limitación horaria del túnel de Bielsa. Los chefs José Ramón Aso y Josetxo Souto tienen un restaurante a cada lado, el Callizo en Aínsa y el Pyrene by Callizo en Piau Engaly. "En Aínsa abrimos a las 9 de la noche y los clientes franceses no tienen tiempo para volver", lamentan. No solo perjudica a su negocio, también a sus trabajadores. "Parte del equipo del local de Francia se queda en Aragnouet y otra vuelve a España", explican. Saint Lary es un gran centro de vacaciones, con muchos visitantes franceses, a los que el cierre les limita a la hora de pasar a España.

Casualmente, hace unos días tuvieron como comensales en su local francés al prefecto y al alcalde de Aragnouet, con los que hablaron del asunto. "Es un problema para nuestros valles y también para los franceses", afirma Aso. "Lo de un territorio sin fronteras suena bien, pero en lugar de avanzar, hemos ido para atrás", se queja el chef.

"Condiciona los horarios de los visitantes y de los trabajadores", afirma Paz Agraz, presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos del Sobrarbe, que ha escrito también al prefecto.

"Un cierre que parecía puntual se está convirtiendo en algo crónico. Nadie entiende que un paso internacional entre Francia y España esté cerrado de la noche", dice el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero. "A nadie le gusta esta situación, tampoco a los alcaldes franceses, ni al Consejo General de Altos Pirineos".

Esta institución y el Gobierno de Aragón se encargan, a través de un consorcio, del mantenimiento del túnel de 3 km, en el que se han hecho inversiones millonarias en los últimos años para mejorar la vialidad invernal y la seguridad. "Ponen mucho dinero para garantizar la apertura las 24 horas 365 días al año. Con este fin se creó el consorcio, para que no hubiera una frontera", aclara Noguero, que no ve justificada la alerta terrorista, cuando se puede pasar durante el día.