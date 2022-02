Huesca convoca oposiciones para cubrir seis vacantes en la mermada plantilla de su Policía Local

El Ayuntamiento de Huesca ha convocado las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de oposición libre, seis plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1. Dos de estas vacantes corresponden a la oferta de empleo público de 2019, una a la de 2020 y tres a la de 2021. Con ellas se reforzará una plantilla "muy mermada" ya que en los últimos años ha perdido un 30% de efectivos hasta quedarse en unos 70 agentes en activo.

Cinco de estas plazas se proveerán a través del sistema de turno libre y una por el turno de reserva para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicios, atendiendo de este modo al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huesca del 1 de febrero que, a propuesta de Vox, se aprobó por unanimidad.

En caso de que no se cubriera la plaza del turno de reserva para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería, esta se acumularía a las otras cinco para su cobertura por el sistema de oposición libre. Estos puestos estarán dotados con las retribuciones correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1, con el complemento de específico, complemento de destino, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que le correspondan con arreglo a la legislación aplicable.

Para presentar la solicitud es necesario tener la nacionalidad española, haber cumplido los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Se pide el título de bachiller, técnico o equivalente así como no padecer enfermedad, ni impedimento físico o psíquico que impida el normal desempeño de las tareas de la plaza a las presentes. Asimismo, se requiere carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no hallarse incurso en causa de incapacidad ni, hallarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públicas o haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas.

Los aspirantes deben estar en posesión de los permisos de conducir de las clases 'A' o 'A2' y 'B'. Quienes accedan al Cuerpo de la Policía Local con el permiso 'A2', deberán manifestar compromiso de tramitar y obtener el de la clase 'A', en el plazo más breve posible, y en cualquier caso, en el máximo de dos años, a contar desde la fecha de toma de posesión como funcionarios de carrera, que presentarán mediante declaración jurada.

Se exige una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres, y 1,60 m para las mujeres

Además, deben comprometerse por escrito a portar armas y a utilizarlas, en los casos previstos en la normativa vigente, que prestará mediante declaración jurada. Para ser admitido en las pruebas, se exige una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres, y 1,60 metros para las mujeres.

Para ser admitidos en el turno de reserva para el acceso libre de militares y profesionales de tropa y marinería, los aspirantes deberán reunir los requisitos anteriores, junto con ser militar profesional de tropa y marinería y contar con más de 5 años de servicio.