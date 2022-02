El guardia civil apuñaló a su compañero en Huesca "porque pensaba que me echaba radiaciones y me envenenaba en mi casa"

La Audiencia Provincial ha iniciado este martes el juicio contra José Luis E. E., un guardia civil que apuñaló gravemente a un compañero -cabo de Tráfico- con hasta 13 navajazos y a su hija, con cuatro más, en plena calle en Huesca. La Fiscalía solicita para el acusado 20 años de prisión presuntos delitos de tentativa de asesinato y lesiones, mientras que la acusación particular, ejercida por Carmen Cifuentes y Enrique Trebolle, eleva la petición hasta 25 años.

El acusado, que también era vecino de la víctima, ha relatado que el 2 de mayo de 2020 fue a comprar a un hipermercado cercano y luego dejó las bolsas en el coche para ir a dar un paseo. Y cuando caminaba por la avenida de Martínez de Velasco vio a la víctima y a su hija, que estaban paseando al pero, y al llegar a su altura sacó una navaja y le apuñaló a la altura del cuello. A partir de allí ha asegurado no recordar nada más de los hechos.

Más información Juzgan a un guardia civil que apuñaló a un compañero y a su hija en Huesca

A preguntas del fiscal, ha justificado que agredió a la víctima "por miedo y en defensa propia porque me vino a la cabeza en ese momento que me estaba echando radiaciones y me estaba envenenando con ácido sulfúrico en mi propia casa, y estaba hasta las narices", ha explicado. Y es que el procesado, que estaba de baja psicológica (una de las cinco que había estado encadenando desde el año 2004), ha afirmando sentirse desde hace años víctima de acoso laboral y de un "complot" por parte de la Guardia Civil tras haber denunciado unas irregularidades en las cámaras de los calabozos del cuartel para que no se viera a los detenidos. También ha acusado al agredido, al que ha tildado de "rastrero", de estar "compinchado" con sus jefes. "Querían volverme loco y que me fuera del cuerpo voluntariamente", ha subrayado, aunque ha confesado que el día de los hechos "ya no sabía qué era verdad o mentira". Y es que pese a tener pautada medicación, ha indicado que llevaba un año sin tomar antisicóticos que le habían prescrito.

José Luis E. E. ha negado que quisiera matar a su compañero "porque entonces lo hubiera degollado o le hubiera mutilado los dos ojos, pero no lo hice, solo quería hacerle daño", ha declarado. Además, ha explicado que apuñaló a su hija en su intento de apartarla para seguir agrediéndole a él. "Si me arrepiento de algo es de haber apuñalado a la chica porque no tiene culpa de nada y le pido disculpas", ha manifestado. Además, ha asegurado que, una vez transcurridos casi dos años de los hechos, cree que "habría actuado de otra manera, quizá denunciándole aunque nadie me creyera o yéndome a vivir a casa de mis padres".

El cabo agredido: "Estaba viendo que se me iba a la vida"

En esta primera sesión también han declarado el cabo de la Guardia Civil agredido y su hija, que en el momento de los hechos tenía 16 años. Ambos han relatado que aquella tarde salieron de casa sobre las 20.15 para ir a dar un paso hacia el centro de Huesca y cuando solo habían caminado 200 metros tras salir de su domicilio, la chica vio de reojo que se acercaba por detrás un hombre y le pidió a su padre que apartara al perro para dejarle pasar. "Y entonces empecé a notar unas salvajes y brutales puñaladas en la nuca y en el cuello y unos dolores tremendos mientras me decía 'Hola, cabrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?", ha recordado el guardia, que entonces se giró y vio a su compañero y vecino. Este le asestó más navajazos cerca de la oreja y en la garganta "y ya se me nubló la vista y caí al suelo inconsciente". Allí siguió cosiéndole a puñaladas "sin poder defenderme", ha reiterado. "Estaba viendo que la vida se me iba y perdí el conocimiento", ha indicado. Una enfermera que pasaba por allí le taponó las heridas y tras estabilizarle, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Jorge. "Esto nos ha partido la vida. No he vuelto a trabajar y estoy pendiente de que me den la baja definitiva del cuerpo por la pérdida de cualidades psicofísicas", ha añadido. De hecho, se tuvo que mudar al cuartel por motivos de seguridad.

Su hija ha ratificado que fue un ataque "por sorpresa"

La Fiscalía reclama una indemnización de 150.000 euros para el padre, que estuvo 215 días de baja, y de 60.000 para su hija, que tardó en curar de las lesiones 15 días. Ambos siguen todavía tratamiento psicológico y el guardia está a punto de recibir la incapacidad laboral definitiva.