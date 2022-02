Retiran la ayuda a domicilio a un vecino de Ayerbe de 80 años por riesgo de derrumbe del edificio tras unas obras ajenas

Antonio Gavín, un vecino de Ayerbe de 80 años de edad y con problemas de movilidad, se ha quedado sin el servicio de ayuda a domicilio para tareas domésticas que le prestaba la Comarca Hoya de Huesca desde febrero de 2019 debido al riesgo de derrumbamiento del edificio donde vive, ubicado en el número 4 de la plaza de Ramón y Cajal. Un peligro provocado por las obras de rehabilitación de un inmueble colindante, según la familia del afectado, que ha presentado una demanda judicial contra los promotores reclamándoles una indemnización por los graves daños detectados por dos peritos.

David Gavín, su hijo, denuncia la "pasividad" del Ayuntamiento porque considera que los técnicos municipales deberían haber tomado medidas para evitar los desperfectos que ha ido sufriendo el edificio desde que comenzaron las obras de rehabilitación contiguas a mediados de 2019. Estas, según explica, comenzaron por el derribo del inmueble manteniendo la fachada ya que, al parecer, estaba protegida por Patrimonio. Asegura que los promotores iniciaron entonces una excavación para unos trasteros que provocaron los primeros desperfectos y la aparición de grietas en los edificios colindantes. Entonces, según relata, renunciaron a sus planes iniciales y decidieron cubrir el hoyo de 3 o 4 metros de profundidad y unos 150 metros cuadrados de superficie con hormigón. Y para poder cimentar el nuevo edificio, utilizaron una técnica de pilotaje con perforaciones que transmitieron unas "enormes vibraciones" al edificio donde vive su padre, originando grietas en elementos estructurales como la escalera, los pilares, las jácenas, el medianil... "Desde entonces la casa ha seguido deteriorándose de forma paulatina y según los informes que tenemos, hay riesgo de derrumbe en cualquier momento", afirma.

Ante esta situación, David Gavín tuvo que rescindir el contrato de alquiler del inquilino que vivía en el piso de la tercera planta y sus primos, que residían en la segunda, también abandonaron el edificio. Pero su padre se niega a hacer lo mismo debido a motivos sentimentales. "Estoy empeñado en que se vaya pero no lo he conseguido", señala. Además, en el bajo a un estanco cuya propietaria ha hecho una gran inversión y no puede trasladarse. Han enviado ya hasta 14 escritos al ayuntamiento "no porque deba arreglarnos la casa, pero sí creemos que la ley de Urbanismo de Aragón le confiere el papel de garante de la seguridad", subraya.

Desde la Comarca acordaron el pasado verano suspender la prestación de este servicio por un principio de prudencia para proteger la seguridad y salud de la trabajadora. Y ofreció reanudarlo en el momento en que el usuario cambiara de domicilio. David Gavín entiende la decisión "porque si yo mismo no me atrevo a entrar, cómo voy a pedirle a alguien que lo haga", afirma, recordando además que hace unos días se desplomó parte del lucernario de la escalera "y mi padre había pasado por allí 10 minutos antes". Pero se queja de que se haya tomado sin realizar ninguna inspección de la casa.

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, rechaza las críticas de inacción municipal "porque hemos destinado todos los recursos humanos y técnicos posibles ya que el secretario y el arquitecto municipal han dedicado a este asunto muchísimas horas dando respuesta a todos los informes que han pedido y dejando de hacer otros trabajos". Con todo, no entra a valorar el asunto "porque está judicializado y es entre particulares por lo que no atañe al Ayuntamiento", destaca.