Agua a 3 grados y 40 cm de hielo encima: así se bucea en el balneario de Panticosa

Agua a solo 3 grados de temperatura y bajo una gruesa capa de hielo de 40 cm. Estas son las condiciones que ofrece hoy por hoy el lago del balneario de Panticosa para practicar el buceo bajo el hielo. Uno de los últimos grupos en testarlo ha sido el de la escuela de buceo Diving & Combat de Tossa de Mar (Gerona), que organizó el fin de semana un curso. Y es que esta actividad atrae cada invierno a muchos especialistas y aficionados hasta este privilegiado enclave del Pirineo aragonés a casi 1.700 metros de altitud y para la que no se requiere ninguna autorización específica ya que legalmente está considerado como un baño normal.

Juan Antonio Navarro es instructor y responsable del centro Diving & Combat, que lleva ya 15 años organizando salidas y cursos de buceo bajo el hielo. Los últimos cuatro -salvo el parón de 2021 por la pandemia- se han desplazado hasta Panticosa "porque las condiciones son muy buenas tanto por altura como por el hielo", asegura. En esta ocasión, uno de los participantes quería formarse porque tiene un proyecto audiovisual pronto en la Antártida "y sabe que allí no se pueden cometer errores".

Actividad emocionante donde cada rincón, bajo el Ibón de los Baños, es un lugar mágico.

El fin de semana les 'regaló' unas condiciones meteorológicas "buenísimas". Además, el estado del hielo era "más que suficiente". Aparte de bucear, enseñaron a los participantes cómo realizar catas y perforaciones con motosierras y abrieron un agujero en forma de triángulo para poder realizar inmersiones de unos 25 minutos. "No hay que pasarse porque cuanto más tiempo estás debajo del hielo, más posibilidades tienes de coger una hipotermia", resalta. No obstante, también deja claro que pese a que el agua estuviera "fresquita", van equipados con trajes secos y ropa térmica "y no se pasa frío".

La escuela notificó la realización del curso al Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. "No tienen ninguna obligación legal pero por deferencia se suelen comunicar para darles si es necesario alguna charla sobre medidas de seguridad o información del estado del hielo y sus riesgos", señalan fuentes de la Benemérita". La Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas ha organizado unas jornadas de buceo bajo el hielo en este mismo lago de Panticosa los días 19 y 20 de febrero.

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro explican que esta actividad deportiva no requiere ninguna autorización especial ya que se trata de un uso común de las aguas, salvo que vayan a usar embarcaciones, en cuyo caso sí necesitan permiso. Los pontoneros del Ejército han comunicado que este mes van a llevar a cabo prácticas en el balneario de Panticosa porque tienen previsto utilizar embarcaciones. En ese caso, la CHE les informa también de la obligación de desinfectar los equipos.