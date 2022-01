Podemos Huesca llama a la movilización ciudadana para que los perros puedan seguir entrando en los parques

El círculo de Podemos Huesca está presentando alegaciones a título individual para frenar la modificación de la Ordenanza de Convivencia que tiene como objeto prohibir la entrada de los perros en los parques de la ciudad en cumplimiento de la propuesta de Vox que, respaldada por PP y Cs, se aprobó en pleno a principios de diciembre. El equipo de gobierno (PSOE) y Con Huesca Podemos Equo votaron en contra.

"Prohibir la entrada de perros en los parques de la ciudad no es la solución para la convivencia, es un paso hacia atrás para Huesca. Desde nuestro grupo municipal ya votamos en contra de esta propuesta”, ha comentado Guillermo Boix, concejal del Ayuntamiento y miembro del Círculo de Podemos Huesca.

Además, desde la formación morada señalan que esta iniciativa “es contraria a la tendencia europea que cada vez permite que los perros sean bienvenidos en más espacios” ya que, en los últimos años, tiendas y centros comerciales han abierto también sus puertas a los animales, según indica el concejal.

A juicio de Podemos, con esta prohibición pagan quienes se comportan correctamente por quienes no lo hacen: "Es como prohibir a todos circular con el coche por las calles porque hay quienes no cumplen las normas". "En esos casos se actúa contra quien comete la infracción. Hay muchas formas mejores de afrontar el que haya gente que no cumpla las normas, en lugar de hacer una prohibición para todos”, aseguran.

Desde el Círculo hacen un llamamiento para que la ciudadanía se movilice y presente su rechazo a esta prohibición, y recuerdan que la fecha límite para presentar estas alegaciones es el 27 de enero. En redes sociales se ha difundido un modelo de alegación para animar a los oscenses a rechazar esta medida: "Ante la futura modificación del artículo 111 de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Huesca, por el cual estará prohibido pasar por los viales de las zonas verdes con mi perro, quiero expresar mi más rotunda discrepancia a que me prohíban usar estos espacios públicos en compañía de mi perro. Mientras en el resto de España se aplican medidas encaminadas a la buena convivencia entre personas y perros, Huesca está dando un paso hacia atrás. Existen otras medidas para afrontar los problemas que se puedan generar y que aseguren una convivencia basada en el respeto mutuo. Solicito que se retire esta propuesta y se estudien por parte del Ayuntamiento otro tipo de alternativas".