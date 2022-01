Fraga retrasa las obras del túnel de la N-II por las cuarentenas de varios trabajadores

El Ayuntamiento de Fraga ha tenido que retrasar el inicio de las obras de reparación del túnel de la N-II por las cuarentenas de algunos de los trabajadores que tienen que ejecutar esta nueva fase en la que se van a invertir más de 110.000 euros.

Según han informado desde el Consistorio fragatino, los trabajos estaba previsto que se iniciaran esta semana, pero debido al coronavirus, parte de la plantilla de la empresa adjudicataria está actualmente en cuarentena por lo que la obra se han tenido que posponer unos días. Si no hay inconvenientes, está previsto marcar y señalizar la zona entre el 25 y 26 de enero y cortar la vía a partir del día 27 del mismo mes.

Los trabajos servirán para reparar el interior del túnel actuando en las dos bocas de la infraestructura, mejorando de este modo la seguridad estructural y por tanto de todos los vehículos que circulan por este tramo de la N-II. La obra durará dos meses, si no hay interrupciones, y mientras se estén realizando los trabajos la circulación continuará abierta a través de la A-2, por lo que se espera que no se produzcan graves incidencias en el tráfico rodado.

Esther Rubio, concejala de Urbanismo, ha remarcado que "ya lo hemos dicho muchas veces, en Fraga el mantenimiento urbanístico y las infraestructuras básicas no han sido una prioridad hasta ahora, pero nosotros seguimos trabajando y mejorando la seguridad de los ciudadanos. Aunque no sean las más vistosas o populares son importantes y ya hemos invertido más de 500.000 euros en este tipo de trabajos”. En este sentido, ha recordado que el Consistorio también está mejorando la cubierta de varios cuarteles del cementerio municipal y está trabajando en el sellado del vertedero de Sedases, entre otras obras.

En febrero de 2020 el Ayuntamiento de Fraga ya realizó los primeros trabajos en el exterior del túnel para mejorar la seguridad y evitar desprendimientos. Ahora, con esta obra, se completarán las mejoras de una infraestructura "a la que nunca se le habían realizado reparaciones significativas y por la que transitan diariamente cientos de vehículos", destacan.