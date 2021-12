Los médicos de Huesca censuran que a los pacientes les resulte "casi imposible" contactar con los centros de salud

El Colegio Oficial de Médicos de Huesca ha criticado este miércoles la escasez de recursos para afrontar la séptima ola de coronavirus, que ha desbordado la Atención Primaria por el elevado número de contagios y que está afectando a la asistencia. "¿Como es posible que siga siendo casi imposible contactar con los centros de salud, o que si se consigue una cita ésta tenga una demora inadmisible, a pesar de que cada médico tenga a veces hasta 60 o 70 citas diarias? No hay duda de que existe un grave problema organizativo y de falta de líneas telefónicas", ha señalado en un comunicado en el que pide garantizar la accesibilidad de la población a la Atención Primaria, el nivel del sistema sanitario más tensionado en estos momentos.

Los médicos se han dirigido a los responsables políticos para reclamar la contratación de más personal sanitario para hacer frente a la séptima ola, una normativa clara y uniforme en los diferentes territorios del Estado y estable en el tiempo y que la atención al covid (vacunación, pruebas diagnósticas, trámites administrativos, rastreo, incluso asistencia de posibles afectados) salga de los centros de salud y se centralice en espacios habilitados, con el fin de que los ambulatorios puedan atender el resto de los pacientes. "No es admisible tras 2 años que la mayor parte del tiempo se dedique al covid, mal atendiendo al resto de patologías".

También reclama que no supriman los médicos de las unidades medicalizadas de emergencias (061, UVI móvil…). Después de 7 olas, dice el colegio profesional, "no nos podemos permitir que cuando la curva baja se despida a los profesionales contratados y adaptados a su puesto, para ahorrar unos euros. Para la siguiente ola, con el déficit actual de sanitarios, fruto de años de mala planificación, están ya contratados en otras partes. El covid va a seguir consumiendo recursos y hay que presupuestar de acuerdo con la realidad". Y a largo plazo solicita un plan de recursos humanos en que el número de efectivos necesarios no se calcule en una estimación de mínimos sino que se adapte a los momentos de mayor exigencia.

El Colegio de Médicos hace al mismo tiempo un llamamiento a la población para que se vacune, pero advirtiendo que no existe una efectividad del 100%, lo que exige responsabilidad social para frenar el nivel de contagios, actualmente desbordado. Otro problema se refiere a los medios diagnósticos, ahora más accesibles (test rápidos de Antígenos, PCR...), muy útiles cuando se utilizan correctamente, pero, advierte, "si la muestra se toma de forma incorrecta, en el momento inadecuado o se desconoce el significado del resultado en cada circunstancia, pueden dar una falsa sensación de seguridad que favorezca los contagios".

Las nuevas variantes con mayor tasa de transmisibilidad, la casi desaparición de las restricciones, la falsa sensación de seguridad por la vacunación y el gran número de afectados sin síntomas y otra serie de factores han conducido a un imparable aumento en el número de casos, según los sanitarios, lo que ha determinado que siga habiendo pacientes graves, ingresados en el hospital o en UCI "y todavía muchas muertes evitables". La tensión del sistema sanitario, tras 2 años de pandemia y en el ascenso de la séptima ola, resulta "insostenible y difícilmente comprensible", asegura la organización colegial, que reconoce que los trabajadores están "agotados física y psicológicamente".