Quejas del transporte escolar de Huesca por la deuda de 1,2 millones que acumula la DGA desde marzo

"Al límite". Así se encuentran muchas de las empresas de la provincia de Huesca que gestionan los servicios de transporte escolar ya que el departamento de Educación del Gobierno de Aragón acumula una deuda con ellas que estiman en 1,2 millones de euros. Y es que hay rutas sin pagar desde el pasado mes de marzo.

El presidente de la Federación Empresarial de Transportes de Huesca, Javier Aventín, mantuvo este martes una reunión con la directora provincial de Educación, Amparo Roig, para exponerle en detalle la "agónica" situación del sector y, de momento, los plazos que maneja la DGA para empezar a saldar la deuda no les convencen "porque pueden llegar tarde para la supervivencia muchas empresas de transporte de viajeros y taxistas".

"Estamos ahogados porque encima de que no hemos tenido ayudas específicas para el sector por la pandemia, lo poco que estamos trabajando para la Administración aragonesa, no nos lo pagan", denunció Aventín. La deuda comprende la totalidad de servicios de este curso 2021/2022, "de los que no hemos cobrado ni un euro", aseguró; y cuatro meses (desde marzo) de una veintena de rutas del pasado curso que fueron adjudicados mediante la modalidad de contrato menor a varias pymes y autónomos, tanto del transporte de viajeros en autobús como de auto-taxis.

Desde la federación reconocen que otros años había habido también algunos retrasos en los pagos "pero no al nivel que se están produciendo esta vez, que además son en un escenario diferente ya que antes era solo una parte del negocio pero ahora mismo para muchas empresas es prácticamente lo único que se está haciendo ya que ha quedado reducido al mínimo, con lo cual es todavía más sangrante".

La situación es tan grave que, asegura, hay compañías que pueden llegar a "colapsar" por falta de liquidez para poder seguir prestando los servicios "porque si no pagamos el gasoil, que es algo que no te fían, no puedes funcionar". Y de hecho, teme que algunas tengan incluso problemas para pagar la nómina y la extra de diciembre. A ello se suma, recordó, el reciente convenio del sector, firmado in extremis antes de una amenaza de huelga, que contempla el pago de incrementos salariales de 2021 con efecto retroactivo.

En la reunión con la directora provincial, Amparo Roig les informó de que los pagos pendientes del curso pasado podrían resolverse por fin a mitad de enero y que el resto comenzaría a abonarse a partir de final de enero como pronto. "Hay empresas que están sin liquidez y no van a tener ni capacidad para endeudarse. Además, tener que endeudarte para financiar a la administración es el colmo cuando tú estás cumpliendo tu trabajo", criticó Aventín, quien, además, mostró su sorpresa por el hecho de que en la provincia de Zaragoza sí que hayan abonado ya el mes de septiembre a las empresas del transporte escolar.

La federación lamenta, asimismo, que al no haber realizado a tiempo las licitaciones o prórrogas de las rutas, muchas de ellas van a tener que adjudicarse el próximo año como contratos menores, que están sujetos a otros procedimientos de pago, "y nos tememos que con esta provisionalidad permanente se vuelvan a ralentizar los pagos haciendo una bola cada vez más grande", avisó Javier Aventín.