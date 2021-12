El alcalde de Jaca no teme que la incidencia casi récord afecte al turismo esta Navidad

La pandemia sigue sin dar una tregua en Jaca, donde lejos de frenarse, la incidencia sigue disparada. Este miércoles se han notificado 35 nuevos positivos -ya van 173 en la última semana- y la tasa a 14 días se sitúa ya en 2.521 casos por cada 100.000 habitantes, muy cerca de los récords registrados en julio de 2021 y noviembre de 2020, cuando esta tasa alcanzó los 2.700.

Pese a ello, en Jaca no hay temor a que este elevado número de positivos pueda tener afecciones importantes a la llegada de turistas esta próxima Navidad. El alcalde, Juan Manuel Ramón, cree que “la gente se ha acostumbrado a esta situación, sabe que con la vacuna los niveles de riesgo han bajado y asume ese riesgo porque quiere seguir con su vida, con precaución y cambiando determinados hábitos pero no esperamos que uno de ellos sea no moverse, excepto los que están confinados, claro”.

Ramón reconoce que “alguna afección tendrá” esta situación, “pero no creemos que sea sustancial”, remarca. Según el primer edil, la preocupación aumentaría “si esto fuera a peor”, pero no hay nada que indique que así sea, “ni que esto pueda suponer limitaciones, como de movilidad”. Además, ha destacado que "ahora hay más casos graves por cuadros de gripe A que de covid, porque la gente no está vacunada".

En la ciudad de Huesca, la curva tampoco deja de subir ya que este miércoles ha sumado 80 contagios más. En este caso, la incidencia a 14 días ya roza también la tasa de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde, Luis Felipe, calificó el lunes la situación de "preocupante" y volvió a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los oscenses aunque también incidió en que a pesar de las circunstancias "no hay que caer en el alarmismo". Por ello, descartó medidas drásticas como un confinamiento "porque el contexto de ahora es diferente al anterior a la vacunación".

Críticas del PP por la gestión sanitaria

El Partido Popular de Huesca ha criticado este miércoles la gestión sanitaria ante el repunte de la séptima ola. El presidente provincial ha recordado el cese del personal del refuerzo en octubre, mientras ahora se está sufriendo una clara falta de recursos humanos. “Llamar al centro de salud es una aventura que puede llevar horas o días y quien atiende el teléfono está extenuado y debe soportar la frustración de muchos usuarios”, ha declarado Gerardo Oliván.

Una situación todavía más complicada en zonas rurales, ya que soportan carencias endémicas, con déficit de consultas y facultativos. “Los alcaldes nos están haciendo llegar la preocupación y, aunque haya más casos de covid en la capital o en municipios grandes, hay que seguir atendiendo a los pacientes”, ha añadido.

El responsable provincial del PP resume así la situación: “El Hospital de San Jorge está desbordado. Nadie te coge el teléfono y hay colas en las puertas de los centros de salud para asuntos banales como sacar el pasaporte covid o conseguir el pin”. Por ello realiza un llamamiento a la administración para reforzar el sistema, teniendo en cuenta que Huesca y Jaca son dos de los municipios con mayor afección del país en estos momentos.

Sus propuestas pasan por valorar la apertura de los centros de salud por las tardes, allí donde haya afecciones importantes; derivar la vacunación infantil a centros externos, incluso a los colegios, como se ha hecho en otros lugares, o el trámite del pasaporte covid; y reforzar los centros de atención continuada y las urgencias con personal de los ambulatorios menos afectados. También plantea abrir camas covid en el hospital de Jaca o la clínica Santiago ante el “colapso” de San Jorge y aumentar los recursos humanos en la atención telefónica.