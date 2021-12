Más de 15 testigos declaran en el juicio por la agresión sexual en las fiestas de San Lorenzo de Huesca en 2018

Más de 15 testigos prestarán declaración en el juicio por la agresión sexual ocurrida en las fiestas de San Lorenzo en 2018, que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Huesca y que se celebra a puerta cerrada por petición de la defensa. Está previsto que se prologue durante tres jornadas. El acusado, un joven de la capital oscense, se enfrenta a una petición de siete años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, ya que el hecho no se consideran una violación al no haber agresión. Además de cárcel, también solicitada por la acusación particular, la Fiscalía pide para él una pena de siete años de prisión y el pago de una indemnización a la víctima de 12.000 euros por el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad sufridos por los hechos, que le ha obligado a seguir tratamiento psicológico.

En la sesión de este martes, el tribunal ha escuchado las declaraciones y testimonios del acusado, la víctima, la hermana de estas, dos jóvenes testigos de lo sucedido y de varios policías que prestaron servicio en el momento de ocurrir los hechos. Según el Ministerio Público, el 9 de agosto de 2018, la joven se encontraba en un piso de Huesca, donde ocasionalmente también pernoctaba el procesado. Durante esta mañana estuvieron consumiendo bebida alcohólicas hasta que, por la tarde, ambos se quedaron solos en la casa.

Según el relato del Fiscal, cuando ella descansaba en la cama, el acusado se tumbó a su lado y comenzó a realizarle tocamientos para posteriormente consumar el acto sexual sin que ella pudiera rechazar esa acción. Los hechos se han tipificado como un delito de abusos sexuales con penetración. Después, la joven cogió algo de ropa y salió a la calle a pedir ayuda.

El acusado entró ayer en la sala de la Audiencia solo, con el abrigo puesto y portando unas gafas de sol oscuras así como la mascarilla. Las sesiones, a puerta cerrada, continuarán este miércoles y el jueves.

Los hechos que ahora se juzgan y otra presunta agresión ocurrida en aquellas fiestas -que se archivó porque la víctima no presentó denuncia- provocaron una crisis en el Ayuntamiento de Huesca. Uno de los socios del equipo de gobierno, Cambiar Huesca y la oposición, el PP, pidieron la apertura de una comisión de investigación que, finalmente, con los votos de PSOE, Ciudadanos y Aragón Sí Puede (que formaba parte del tripartito), dictaminó que no le correspondía al alcalde informar sobre delitos sexuales. Después de esto, los cuatro concejales de Cambiar salieron del gobierno local.