Los empresarios denuncian que los avisos de la DGT han dejado "vacío" el Pirineo

"Los avisos de DGT han vaciado el Pirineo aragonés en la recta final del puente". Así lo asegura la Asociación Turística Valle de Tena, que ha criticado el "alarmismo" por las alertas meteorológicas y la recomendación de la Dirección General de Tráfico de anticipar el regreso del puente festivo ante la previsión de un nuevo temporal. "Lo que se preveía como uno de los mejores puentes de diciembre que se recuerdan en datos de ocupación, ha acabado siendo un aluvión de cancelaciones de última hora", señala el colectivo empresarial.

Las previsiones de los empresarios apuntaban a unas cifras récord, a pesar de las previsiones de grandes nevadas de cara al fin de semana. Sin embargo, las cancelaciones de última hora no eran destacables hasta que ayer, martes, los avisos de la DGT alertaran a miles de turistas que decidieron adelantar su vuelta por miedo a las nevadas previstas.

La citada asociación ha emitido una nota de prensa denunciando la "caída en picado" de las cifras de ocupación a raíz de la noticia. Las previsiones que apuntaban a un 80% de ocupación para la noche del 7 de diciembre se redujeron hasta situarse en un 20%. “Los pueblos han quedado completamente vacíos, como si hubiera acabado el puente”, apuntan empresarios del valle de Tena.

Esta asociación cree que se deben tomar medidas al respecto apostando más "por la formación y concienciación que por el alarmismo". "No es normal que cada vez que se prevén nevadas en cotas bajas, se paralice todo el país", indica. Además, cree necesario reforzar el dispositivo de viabilidad invernal de las carreteras y afirma que existe un "malestar general ante la evidente falta de recursos durante los últimos días".

El presidente de la asociación turística, Jesús Pellejero, considera que los avisos, que tienen una clara y directa repercusión en el sector turístico, han sido "terriblemente alarmistas". No solo se ha vaciado el valle "sino que los turistas ya no vendrán el resto de la semana". "La realidad no es esa, porque ahora mismo la carretera está totalmente limpia de nieve", añade, afirmando que los empresarios están "muy disgustados".

Esta asociación no es la única en denunciar la situación. También el presidente de los empresarios del Valle de Benasque, José María Ciria, ha pedido que las informaciones sean "más precisas" porque en la zona más oriental solo se prevé lluvia en la primera parte del día de hoy y la carretera está "en perfectas condiciones". Después de que todos los medios de comunicación se hicieran eco de la recomendación de la DGT, se anularon muchas reservas de miércoles a domingo.

Pese a todo, los empresarios hacen un buen balance del puente, más largo que el del 2019, que ya fue excelente. "Se notaban las ganas de esquiar y venir a la montaña. Hemos mejorado las cifras, lástima del final", ha declarado Jesús Pellejero. En estos últimos días de la semana se esperaba un repunte que se ha quedado en apenas un 40% de ocupación por las previsiones del tiempo.

No obstante, a partir del domingo llega una mejoría del tiempo y las perspectivas para la semana del 12 son más optimistas que para lo que resta de esta. También para la Navidad el nivel de reservas es muy elevado, sobre todo a partir del 26 de diciembre, contando además con la gran reserva de nieve acumulada en los últimos días, que ha enturbiado el puente festivo pero garantizar recursos para la Navidad.