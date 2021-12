Regreso anticipado del puente por nuevas nevadas: "Un 20% de los clientes del hotel se ha ido una noche antes"

La nieve ha condicionado el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, casi con plena ocupación en el Pirineo, desde el principio hasta el final. Ya estuvo presente en la operación salida y este martes animó a muchos a adelantar el regreso, siguiendo la recomendación lanzada por la Dirección General de Tráfico (DGT) ante la previsión de nuevas nevadas en la mitad norte del país.

A lo largo de la tarde se notó en la circulación en las carreteras, sobre todo en el puerto de Monrepós (A-23), y también lo sufrieron los hosteleros, con salidas anticipadas de los alojamientos. Además, los avisos meteorológicos del nuevo temporal que llega a partir de hoy han provocado numerosas cancelaciones de las reservas previstas para el segundo tramo de esta semana cargada de días festivos.

La nieve ha provocado estos días numerosas restricciones en la carretera y también accidentes, como este de dos vehículos este martes en la carretera de Formigal. Pablo Segura

El mensaje de la DGT era claro y en él insistió la responsable provincial de Huesca, Margarita Padial. "La Aemet nos ha advertido de la entrada de un nuevo frente de aire frío con precipitaciones en forma de nieve y esto va a dificultar la circulación. Se recomienda que todos aquellos que han venido de puente adelanten el regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles. Antes de que puedan tener problemas, recomendamos que escalonen la vuelta», explicó.

El mal tiempo ya se dejó notar ayer. Las estaciones de esquí abrieron con normalidad, sumando casi 200 km, pero al mediodía algunos aficionados interrumpieran la jornada y había largas colas para iniciar el regreso.

La operación especial de tráfico preveía en Aragón 725.000 desplazamientos, sobre todo por carreteras hacia destinos de montaña, con retorno a partir del día 6, pero especialmente el 8 por la tarde. Una cifra muy elevada en unas circunstancias de vialidad invernal complicadas.

La directora provincial de Tráfico recordó las largas colas registradas durante el puente festivo en el acceso al puerto de Monrepós por los controles de la Guardia Civil para verificar el uso de ruedas de nieve. Fue el punto más conflictivo, pero no el único, ya que también hubo retenciones para llegar a las estaciones de Formigal y Cerler. En ambos casos por falta de equipación para circular con nieve.

A la montaña sin cadenas

"Siempre hay usuarios que no conocen esta norma", señaló en referencia a la obligación de llevar ruedas de invierno en carreteras con túneles, "y también que van a la montaña sin la más mínima equipación, ni siquiera cadenas, y eso ha provocado algunas retenciones". Padial anunció que los controles en Monrepós se repetirán este miércoles, "porque no nos podemos exponernos a dejar pasar un vehículo que no esté en condiciones y que se quede atravesado en la carretera o que se meta en un túnel con cadenas y no pueda seguir, impidiendo la circulación del resto de usuarios, de los servicios de limpieza y de las emergencias".

La recomendación de adelantar el regreso ha provocado malestar entre los empresarios del sector turístico, que creen que la generalización de las previsiones meteorológicas perjudica a los destinos de nieve. Algunos viajeros decidieron cancelar la última noche de hotel para volver antes a casa, y también se están produciendo anulaciones en las reservas para la segunda parte de esta larga semana festiva por la previsión meteorológica.

Aluvión de cancelaciones

El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Benasque pide que las informaciones sean "más precisas" porque en la zona más oriental solo se prevé lluvia en la primera parte del día de hoy y la carretera está "en perfectas condiciones". Según José María Ciria, "después de que todas las televisiones se hayan hecho eco de la recomendación de la DGT, nos han anulado muchas reservas de miércoles a domingo". Asegura que en su hotel, "casi un 20% de los clientes se ha ido una noche antes". A estos se suman "todos los que no vienen miércoles o jueves". El último tramo de la semana era un remate perfecto a una ocupación que ha rondado el 85%. "Aún con todo el puente está siendo bueno, pero con tiempo estable hubiéramos batido récords", declara Ciria.

Especialmente afectado ha estado el complejo turístico del balneario de Panticosa, cuyo acceso cierra por la noche por riesgo de aludes. "Hemos tenido cancelaciones para el último tramo del puente y también para el fin de semana", explica su responsable Jesús González. "Muchos clientes que se iban a ir el miércoles han anticipado la vuelta y se han ido después de esquiar, antes de las 17.30, sabiendo que a esa hora se cierra la carretera, porque el tiempo no acompaña», añade.

González calcula en un 30% el porcentaje de viajeros que o bien ha adelantado el regreso del puente o cancelado su reserva para los próximos días antes de viajar. Para este establecimiento, estos días han sido como "una montaña rusa" por las afecciones de las nevadas a la carretera. No obstante, ve el vaso medio lleno porque "tenemos nieve garantizada para el invierno, queda mucha temporada y ya vendrán días de sol para esquiar".