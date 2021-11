Alarma por la aparición de casi 60 grullas muertas en la alberca de Alboré de Huesca

El departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón investiga las causas de la muerte de más de 60 grullas que aparecieron en la alberca de Alboré de Montmesa, en Huesca, un dormidero habitual de este tipo de aves que invernan en esta zona desde hace varios años para regresar a finales de febrero o principios de marzo hacia el norte de Europa. Se sospecha que hayan podido perecer a causa de algún tóxico.

Las grullas fueron encontradas por el educador y divulgador ambiental Pablo Vallés, que dirige el Centro de Interpretación de la Alberca de Alboré. Asegura que el 12 de noviembre fue "uno de esos días que no deseas vivir". En una visita rutinaria por el interior de la alberca, se encontró con varias grullas muertas diseminadas, "una imagen terrible y macabra que me hizo sentir como hacía mucho tiempo que no me sentía en la naturaleza", admite.

Llamó entonces al 112 para ponerlo en conocimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón. Mientras, recorrió toda la superficie del contiguo embalse de la Sotonera, que en estos días se encuentra todavía muy bajo, para poder ayudar en la localización de los cadáveres y encontró 17 ejemplares muertos "de forma no natural, con claros síntomas de haber perecido por causa de algún tóxico", afirma, y cuatro más depredados por zorro "en lugares de buena visibilidad lo que daba a entender que había aprovechado la debilidad de las aves para realizar el ataque", señala.

Los APN recogieron las aves con trajes de protección especiales siguiendo el protocolo diseñado por posible gripe aviar, una causa que, según Vallés, se descartó en los primeros análisis efectuados en el Centro de la Alfranca en Zaragoza por lo que posteriormente se enviaron muestras para detectar los posibles tóxicos a un laboratorio de referencia. "Los más habituales se han desechado ya y siguen buscando otros tipos", indica.

En los siguientes días, localizaron más cadáveres, la mayoría de ellos depredados por el zorro, hasta sumar 57. "Durante este tiempo los bandos de grullas prácticamente desaparecieron del humedal y sospecho que el ver morir de esa forma a sus compañeras hizo que sintieran que el lugar no era seguro", explica este experto, que este año ha observado muchas menos aves que otros años "porque en una situación normal estaríamos hablando de unas 4.000 o 5.000 grullas en esta época y ahora mismo tenemos unos centenares como mucho". En este sentido, destaca que ese número de ejemplares muertos en tan pocas grullas "es muy alto porque si la misma proporción se aplicara a 5.000 grullas, estaríamos hablando de una catástrofe ecológica terrible".

Pablo Vallés asegura sentir "asco pensando en que alguien pudiese haber hecho algo aposta para hacer desaparecer las grullas de un lugar en el que he pasado tan buenos momentos y en el que he aprendido tanto".