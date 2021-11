Los brotes escolares y el aumento de la movilidad tras acabar la campaña agrícola disparan la incidencia en Fraga

La incidencia se ha disparado en la zona de salud de Fraga, que ya supera la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Por encima, solo se sitúan Jaca (929,5) y Alcañiz (606) entre las grandes ciudades de Aragón. Detrás de este repunte, están los brotes detectados en varias aulas de Primaria de la capital del Bajo Cinca así como el aumento de la movilidad de determinados sectores de la población, según fuentes sanitarias. De hecho, al finalizar la campaña agrícola, es ahora cuando los profesionales del campo disfrutan de días de vacaciones y además, han sido varios los viajes organizados entre personas mayores.

La coordinadora de enfermería de Atención Primaria en Fraga, Pilar Albás, explica que la mayoría de los casos se dan entre personas vacunadas, que experimentan síntomas leves y que presentan una buena evolución. Ahora bien, advierte que el riesgo está en las personas vulnerables y con patologías previas, que pueden sufrir alguna complicación y acabar hospitalizadas. También indica que los contagios se están dando en el entorno social y familiar. "Ahora mismo, nos resulta complicado establecer el origen de los nuevos casos. Por ejemplo, en relación a los brotes entre escolares, no sabemos si el primer contagio se produce en el niño o en el adulto, pero lo que hemos observado es que al final suele acabar contagiado todo el núcleo familiar, padres y abuelos, sean o no convivientes", explica.

La sanitaria reconoce que "costará" ver bajar la incidencia actual. Dentro de la provincia de Huesca, Fraga ha marcado este lunes el mayor número de positivos en covid-19 con 9 casos. Y ya son 43 en la última semana. Además, a lo largo de esta jornada, han realizado otras 63 PCR. Albás también destaca que el estudio epidemiológico está resultando complicado, por el alto número de contactos de los contagiados y las reticencias de algunas personas. Y es que les cuesta hacer entender a los no vacunados que están obligados a guardar cuarentena cuando son contactos estrechos.

No es la primera vez que se registran importantes repuntes en la zona de salud de Fraga. Durante el verano de 2020, tuvo lugar el más importante, asociado a los temporeros, que obligó a dar marcha atrás en la recién estrenada normalidad y que acabó extendiéndose al conjunto de la población. En abril de 2021, el ascenso de los positivos también acabó en nuevas restricciones y tras ello, tan solo unos meses después, esta zona de salud tampoco se libró de los repuntes relacionados con los viajes de fin de curso y la mayor socialización de los más jóvenes.

Después de Jaca, Alcañiz y Fraga se sitúa la ciudad de Huesca, con una incidencia de 341 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El alcalde, Luis Felipe, ha admitido que mira este nuevo repunte con "preocupación" por lo que, una vez más, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos para que el virus no genere contagios ni hospitalizaciones "ya que estamos viendo avances importantes en eventos más numerosos de público y sería una pena que tuviésemos que vernos como otras ciudades u otros países con limitaciones". Aun así, se ha mostrado "convencido" de que gracias a las altas tasas de vacunación de España no se llegarán a esas situaciones. "Y con eso quiero decir que me siento orgulloso de todos mis conciudadanos porque España ha sido un lugar donde la responsabilidad ha imperado por encima de otras cosas", ha agradecido.

Por ello, de momento no se replantean cambios en las actividades organizadas para la próxima Navidad como la Cabalgata de Reyes. "Hay que esperar y Huesca, como siempre, estará a lo que nos recomienden las autoridades sanitarias", ha asegurado Felipe.