Expertos del CSIC analizan en Benasque la prueba de covid más rápida que la PCR

Los 25 investigadores españoles vinculados con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que están trabajando de una forma más directa en el proyecto 'Point-of-care tests for the rapid detection of SARS-CoV-2' –Estudios para el desarrollo de tecnologías eficaces de diagnóstico y detención temprana del SARS-CoV-2- se han reunido desde el pasado miércoles y hasta este viernes en el Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual' para analizar el estado o de los diferentes programas y líneas de investigación sobre la covid-19.

Los investigadores del CSIC han conseguido, mediante el diseño de unas sondas específicas, detectar directamente el material genético del virus en tan sólo 30 minutos. "Creo –comenta la doctora Marco- que esto va a revolucionar bastante el diagnóstico, no sólo de la covid sino de otras enfermedades infecciosas". La tecnología, desarrollada por el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, está ya patentada y se encuentra en fase de negociación para que pueda comercializarse en breve.

Después de meses de intensos trabajos, entre los logros más destacados está, en lo referente a la detección del material genético del virus, el desarrollo de una serie de tecnologías que permiten esta detección sin necesidad de hacer PCR: "La técnica del PCR, que es muy sensible y muy precisa, tiene una desventaja en cuanto al tiempo porque necesita una etapa de amplificación de este material genético que hace que el proceso sea largo", ha precisado.

Durante los últimos meses, el CSIC ha buscado herramientas de actuación para avanzar en el diagnóstico temprano de la enfermedad así como las tecnologías que permitan la implementación de los dispositivos conocidos como 'Point-of-care o PoC' (pruebas médicas sencillas que se realizan en el lugar donde se encuentra el paciente, bien por personal clínico con formación primaria o bien por el propio paciente), para reducir la carga económica que supone la pandemia. Fruto de este esfuerzo es un nuevo sistema de detección rápido que puede dar resultados concluyentes en media hora y que va a ser comercializado próximamente.

El encuentro benasqués ha estado organizado por César Fernández (Instituto de Microelectrónica de Barcelona, IMB-CSIC), Pilar Marco (Instituto de Química Avanzada de Cataluña, IQACCSIC) y Jesús Martínez (del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA-CSIC). Cinco grupos de investigación del CSIC y dos hospitales han unido fuerzas en esta iniciativa, que pretende seguir trabajando en el estudio del control del SARS-CoV-2.

La doctora Pilar Marco apunta que este consorcio de profesionales vinculados con el CSIC buscaba avanzar en el diagnóstico de la covid "desde un punto de vista global". "Pretendíamos –comenta- poder ofrecer tecnologías rápidas y eficaces de detección, tanto del virus como de la respuesta del huésped, y estas, varias de las cuales hemos conseguido desarrollar, se centraban en el caso del virus en el RNA viral y para el caso del huésped en todo tipo de inmunoglobulinas de tipo A, G o N, además de una serie de marcadores resultantes de la respuesta inflamatoria tan importante que causa esta infección".

Otro de los resultados más positivos de esta línea de trabajo emprendida por el CSIC es el de la posibilidad de poder alcanzar tecnologías que permitan detectar no solo los marcadores de la presencia del virus sino también la respuesta individualizada de cada paciente a esta agresión vírica en que está trabajando especialmente el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. "Pretendemos que estas tecnologías en las que estamos trabajando nos den mucha más información y que, en un momento determinado, podamos llegar a predecir cómo va a reaccionar ese paciente frente a la infección", apunta Marco, recalcando la sencillez en el manejo de los dispositivos PoC resultantes de estos largos meses de trabajo.