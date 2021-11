Las amypas piden al Ayuntamiento de Jaca abaratar el abono para escolares en Astún

Las asociaciones de madres y padres de los colegios, institutos y escuelas infantiles de Jaca se han unido para reclamar al Ayuntamiento que modifique el convenio que tiene firmado con la estación de esquí de Astún para abaratar el precio de los abonos de temporada para escolares. Y es que denuncian que existe un "agravio comparativo" con respecto a otros municipios como Benasque, Panticosa o Sallent de Gállego, cuyos estudiantes no pagan "ni un solo euro" por esquiar en las estaciones radicadas en ellos (Formigal y Cerler).

En un escrito dirigido al alcalde de Jaca y al concejal de Deportes, y firmado por las amypas L'Esparbel (CEIP Monte Oroel), Collaradeta (CEIP San Juan de la Peña), Escuelas Pías (CEIP Escuelas Pías), Mochuelos (Escuela Infantil Caxico), Abellota, Arriel (IES Pirineos) y Domingo Miral (IES Domingo Miral), explican que han decidido unirse en esta reivindicación "por la inquietud existente entre los padres y madres, que ven cómo sus hijos e hijas no pueden por distintos motivos (tiempo libre o elevado coste) disfrutar de la temporada invernal de la práctica del esquí en la estación de Astún, incardinada en el término municipal de Jaca".

Critican que el convenio que tiene firmado el Consistorio con Astún "adolece gravemente de criterios de equidad comparado con el que disfrutan otros municipios aragoneses". En este sentido, se quejan de que la rebaja del precio del forfait de día es "muy pequeña" y que la gratuidad del forfait que se ofrece para los escolares que participen en actividades organizadas por colegios o amypas "se ve ninguneada o minimizada" cuando estas se realizan durante la Semana Blanca "porque los precios finales de la práctica del esquí esa semana no mejoran, ni siquiera igualan, a los que disfrutan escolares de otros municipios".

Desde las amypas consideran "injusto e incomprensible" que en una ciudad como Jaca, "punto de referencia para el deporte en general, y de montaña en particular, y cuna de grandes deportistas", destacan, no se "esfuerce" más para igualar los criterios de otros municipios y facilitar el acceso de la población escolar a la estación de esquí "en condiciones más favorables y motivadoras". Advierten, a esta respecto, que esta "desigualdad" está provocando una "segregación" ya que muchas familias no pueden acceder a este deporte por su situación socioeconómica "perdiendo posibles talentos e impidiendo que tengan la posibilidad de destacar, como lo hacen en los valles vecinos gracias a las facilidades que allí tienen para hacerlo", subrayan.

Critican también que las familias que quieren obtener alguna rebaja en el precio del forfait lo deben comprar antes de la apertura de la estación "sin tener la garantía de que vaya a abrir por falta de nieve", mientras que en los otros municipios del Pirineo pueden adquirirlos en cualquier momento de la temporada.

Además, aseguran que si el acceso a Astún fuera "más económico o gratuito", se nutriría a las escuelas y clubes de esquí de la estación ofreciendo la posibilidad a los niños y niñas de especializarse para tener un puesto de trabajo fijo en el futuro.

"Estamos convencidos de que se puede hacer y creemos que están a tiempo de alcanzar un buen acuerdo para la renovación de un convenio con nuestra estación de esquí, Astún, que mejore el pasado, se adapte al presente y moldee un futuro de éxitos deportivos", concluyen las asociaciones de madres y padres de estos centros educativos.