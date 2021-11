La campaña de esquí escolar de Huesca sigue en el aire en varias comarcas

La campaña de esquí escolar sigue en el aire en varias comarcas altoaragonesas pese al compromiso de la Diputación Provincial de Huesca de volver a subvencionar esta iniciativa que canceló en 2019 argumentando que se escapaba de sus competencias y que había otras prioridades presupuestarias. La decisión de delegar la gestión en las Comarcas ha creado incertidumbre en estas instituciones hasta el punto de que algunas se plantean renunciar a estas ayudas por las dificultades burocráticas para contratar y justificar estos paquetes. En ellos se incluyen cinco días de alojamiento en albergue con manutención, clases de esquí y forfaits, alquiler de material, actividades de ocio y desplazamientos, y cuyo precio alcanza los 400 euros aproximadamente.

El diputado Francisco Mateo insiste en que los servicios jurídicos han determinado que las competencias de la campaña de esquí escolar corresponden a las comarcas y por tanto no pueden repetir la misma fórmula de años anteriores en la que la DPH subvencionaba directamente a los albergues que acogían a los escolares. Este año, se ha reservado una partida de 170.000 euros y aunque dependerá del número de jóvenes de entre 10 y 18 años que se apunten, la ayuda podría rondar los 100 euros por participante.

La Comarca de la Litera es la más adelantada y de hecho este domingo cierra ya el período de inscripción. Como explica la consejera Tania Solans, han ofertado dos turnos para jóvenes de 10 a 14 años (del 9 al 14 de enero) y de 15 a 18 años (del 16 al 21 de enero) por un precio de 337 euros gracias a la subvención de la DPH. En años anteriores se encargaban de organizar estas semanas de esquí los propios colegios o las amypas, pero esta vez es la primera que lo organiza la Comarca, que ha optado por sacar a licitación el paquete completo de transporte, estancia en el albergue de El Pueyo y 20 horas de clases de esquí en Panticosa, entre otros servicios. A su juicio, es una solución mejor "porque así la campaña llega a todos los niños y niñas de la Litera ya que antes, si no sus colegios no se adherían, no podían ir", recuerda. Además, cree que será una buena oportunidad para fomentar la convivencia.

La Ribagorza aprovechará las subvenciones que ofrece la DPH solo para un grupo de 40 jóvenes de la parte baja de la comarca (Graus y Benabarre, fundamentalmente) que han mostrado interés en esta campaña, como explica el responsable del servicio de Deportes, Marcos Salamero. Ahora están trabajando ya en la licitación de un contrato para que una empresa se haga cargo de la gestión del paquete que incluirá, entre otros servicios, clases de esquí en Cerler y alojamiento en alguna localidad del entorno. Y es que los centros de la Alta Ribagorza tienen ya sus propios programas de esquí por su especial vinculación y cercanía con la citada estación del grupo Aramón.

La Comarca de Somontano de Barbastro colaborará con los que colegios e institutos que quieran participar en la campaña de esquí concediendo una ayuda de 100 euros por alumno inscrito a través del pago del transporte o los forfaits, por ejemplo. Prevé destinar unos 30.000 euros y solicitar la subvención a la DPH. En este caso, la organización corre a cargo de los colegios y los trámites los realizará el mismo centro o en una empresa que delegue. La institución ya se ha puesto en contacto con los colegios y se estima que entre 260 y 300 alumnos se apuntarán.

Sin embargo, hay Comarcas que aún no tienen claro por qué fórmula optarán para poder aprovechar la subvención de la DPH. Es el caso, por ejemplo, de Los Monegros, Cinca Medio o La Hoya de Huesca. En esta última, la consejera Beatriz Calvo recalca que la solución es "muchísimo más complicada" por el volumen de alumnos que mueve (600 aproximadamente). Pese a esta indefinición, algunas amypas de colegios de Huesca han decidido ofrecer ya a las familias un paquete sin contar de momento con la subvención de la DPH. Y para paliar esa falta de ayuda han ideado ventas de boletos para sorteos.

Alto Gállego, Jacetania y Ribagorza seguirán con sus campañas propias

El Alto Gállego lleva varios años realizando su propia campaña de esquí con distintas actividades ya que los escolares de 6º de Primaria suben en horario lectivo, también se organiza una Semana Blanca y el resto de alumnos de Primaria disfrutar de un día en la nieve durante el curso. La presidenta comarcal, Lourdes Arruebo, asegura que su intención es seguir desarrollando esta campaña, con las amypas y centros escolares, pero “estamos terminando de ver cómo podemos encajar desde el punto de vista administrativo lo que tenemos con lo que propone la DPH”.

La Jacetania también tiene su propia campaña para escolares a partir de 5 años, a los que subvenciona con 25 euros para hacer cursillos de cinco días de al menos dos horas cada día. Y es que estando tan cerca de las estaciones, no necesitan quedarse a dormir. En cada centro escolar lo organiza la amypa, que luego pasa los gastos a la Comarca y esta los abonaba posteriormente. La idea es continuar con el mismo modelo, pero este año quieren hablar primero con las amypas para ver cómo se coordinan con la DPH.

Y en Sobrarbe han preferido renunciar a la subvención de la Diputación de Huesca y seguir con el mismo modelo de ayudas de los últimos años, "que ya está muy consolidado", recalan. Con sus propios fondos sufragan hasta un 30 o 40% del coste de las actividades de nieve que realizan los centros educativos y que van más allá del esquí alpino ya que también incluyen el de fondo, las raquetas o excursiones en la naturaleza. Además, en la mayoría de ocasiones son viajes en el mismo día. "Es un modelo muy flexible porque les permite elegir las fechas, las franjas de edad, las actividades", destacan desde el servicio de Deportes. De hecho, recuerdan que nunca han pedido las subvenciones de la campaña escolar de la DPH.