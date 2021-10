Se buscan espacios 'starlight' en Huesca 

Huesca busca destinos 'starlight', es decir, con cielos nocturnos limpios que permitan la contemplación de las estrellas para fomentar el turismo astronómico. La provincia aspira a encontrar destinos como los ya existentes en Teruel, por ejemplo en la sierra de Gúdar, sin contaminación lumínica. Con este objetivo trabajan la Agrupación Astronómica de Huesca, que en noviembre celebra el 20 aniversario de sus jornadas 'Estrellas en el Pirineo', y la sociedad de promoción turística Tu Huesca.

A esas jornada se ha invitado a Antonia Varela, la directora de la Fundación Starlight, entidad promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias, dedicada a la protección del cielo nocturno, la difusión cultural de la astronomía y el desarrollo económico sostenible local a través del astroturismo, que ha creado el sistema internacional de Certificación Starlight. Ella es la que certifica qué lugares pueden obtener esta denominación.

De izquierda a derecha, el alcalde de Boltaña, el presidente de la Agrupación Astronómica, la representante de los empresarios y el concejal de Aínsa. Pablo Segura

Según ha explicado Alberto Solanes, presidente de la Agrupación Astronómica de Huesca, se van a realizar mediciones en distintos lugares para ver las condiciones del cielo. No los ha concretado pero ha apuntado la zona del Montsec aragonés como un destino adecuado. La España Vaciada es donde menos contaminación lumínica se produce. "Si no tienes personas, tienes estrellas. Mucha gente en este país no puede ver la Vía Láctea".

La certificación debe estar acompañada además de la realización de actividades, como las que se van a llevar a cabo del 5 al 7 de noviembre en Aínsa y Boltaña. Precisamente asiste a las jornadas de Astronomía 'Estrellas en el Pirineo' el ingeniero que inició la fabricación de los aparatos para medir la calidad del cielo. Desde el techo del coche se pueden recoger los datos. Una escala del 1 a 22 mide si el espacio es óptimo para las observaciones.

Las jornadas arrancan el día 5 de noviembre. El programa responde a las expectativas de todos los públicos, con actos más divulgativos y otros más científicos, y está centrado en observaciones nocturnas y conferencias. Se celebran en el Palacio de Congresos de Boltaña y en el castillo de Aínsa. A la presentación han asistido este miércoles el alcalde de Boltaña, José María Giménez, y el concejal de Aínsa José Luis Bergua, que respaldan estas jornadas, que ya cumplen dos décadas. También María José Clavería, representante de la Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe, quien ha hablado del "cielo especial de la comarca, libre de contaminación lumínica".

La primera actividad es una observación con telescopios del cielo nocturno abierta al público y gratuita. El sábado 6 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Boltaña, el encargado de abrir el ciclo de conferencias será Ricardo Hueso, doctor en Física especializado en atmósferas planetarias con 'El impacto científico de la Astronomía Amateur en el estudio del Sistema Solar'.

Cristóbal García, ingeniero, diseñador y fabricante de los fotómetros TESS explicará su funcionamiento. José Antonio Páris, guía Starlight y gerente de Star Excursions, charlará sobre las técnicas profesionales de guiado de grupos. Y Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight presentará esta entidad. La fotografía forma parte importante del programa, con la intervención de Luis Farinós, astrofotógrafo, autor de la web Planetografía.

Las conferencias de la primera jornada se cerrarán con la intervención de Rémi Cabanac, astrónomo de la Universidad de Toulouse y director adjunto del Observatorio Midi Pyrénées. Por la noche habrá otra observación astronómica y una chocolatada, ambas abiertas, en el castillo de Aínsa.

El programa de actividades continuará el domingo 7 de noviembre con la ponencia 'Fotometría de Novas y Supernovas con CCD y cámaras digitales' por Ramón Naves, responsable del Observatorio Montcaber MP213. Más tarde será el astrofísico especializado en contaminación lumínica Alejandro Sánchez quien intervenga para hablar de cómo cazar estrellas fugaces desde la estratosfera. Concluirá con la conferencia 'Luna, Tiempo, Memoria: El legado de un Lunático', por Iosu Redín, socio de la Agrupación de Huesca y divulgador cultural.