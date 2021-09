Una empresa de Huesca invita a desayunar a sus clientes en una food truck

La pandemia ha alterado muchas costumbres sociales por la obligación de mantener las distancias para evitar los contagios de coronavirus. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido la imposibilidad de celebrar jornadas de formación presencial en muchos ámbitos empresariales. Navasola, una empresa de Huesca fundada hace casi 50 años y dedicada a la distribución de material eléctrico, fontanería, climatización, iluminación y electrodomésticos, quiere intentar recuperar esas relaciones y por ello ha puesto en marcha una original iniciativa: invitar a desayunar a los clientes durante dos semanas y aprovechar ese momento para que vuelvan a estrechar lazos con los proveedores.

Como explica Patricia Otín, responsable de la Dirección de Compras, aprovechando el buen tiempo de este inicio del otoño, ofrecen unos 'desayunos seguros' ya que han contratado una food truck que se ha instalado a las puertas de la empresa, ubicada en el número 80 de la Ronda de la Industria, en el polígono Monzú, para dar de almorzar a los clientes entre las 8.30 y las 11.30. Y mientras disfrutan de un pincho de tortilla, de un bocadillo de calamares o de jamón, o de unas croquetas caseras con la bebida que elijan, los proveedores les enseñan los nuevos productos en una pequeña exposición. "De momento está teniendo muy buena acogida", valora.

Los proveedores se relacionan con los clientes aprovechando el momento del desayuno en Navasola. Pablo Segura

"Siempre hacíamos jornadas de formación propias o con proveedores, pero con la pandemia se paró todo. Y nos ha parecido una buena iniciativa ofrecer esto porque es al aire libre, sobre todo para recobrar esas interrelaciones sociales. Y es que aunque nosotros sí que las hemos recuperado con nuestros clientes hace días, pero muchos proveedores de empresas importantes tienen unos protocolos tan rígidos que no les han dejado hasta ahora visitar a los clientes. Y aunque en estos meses ha habido mucho contacto telefónico y telemático, la presencialidad siempre te da un plus porque pueden ver los productos in situ y solucionar cualquier duda en el momento", destaca Patricia Otín.

Navasola no ha escapado de la crisis económica aunque aun así reconocen que se consideran "un sector privilegiado" ya que tras las fuertes caídas de ventas del año pasado, en este 2021 están volviendo a niveles de 2019. Además, han incorporado una nueva línea de negocio aprovechando el tirón de las energías renovables "y nos está aportando mucho porque además están llegando muchas ayudas de Europa para eficiencia energética", asegura.