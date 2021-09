El 'milagro' de Jaca: la incidencia cae de 1.600 a solo 15 pese al récord de turistas

La ciudad de Jaca ha vivido un verano de ‘montaña rusa’ con los contagios de coronavirus. El inicio de la temporada alta turística no pudo ser más prometedor ya que el 23 de junio la curva de la incidencia a una semana llegó a cero. Sin embargo, a partir de allí se produjo un ascenso meteórico hasta tocar techo el 22 de julio con una tasa de 1.591 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde la letal ola de octubre. Un cóctel de medidas propició el ‘milagro’ y esa misma curva tal y como subió, volvió a bajar con la misma velocidad hasta alcanzar este sábado un suelo de solo 15 casos.

Y todo ello en el mes con más afluencia turística por excelencia, a la espera del posible efecto que puedan haber tenido los macrobotellones registrados varios fines de semana de agosto que causaron indignación entre los vecinos de Jaca y que obligó a mandar refuerzos de la Policía Nacional.

Aunque no han sido tan espectaculares como la de Jaca, las tendencias en las otras tres localidades de la provincia (Huesca, Barbastro y Monzón) que ‘sufrieron’ 15 días (del 3 al 17 de agosto) de toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada también son favorables con un descenso global de los positivos del 60% desde que el Gobierno de Aragón activó esta restricción (de 2.381 a 1.005).

Quizá el efecto ha sido menor en la capital oscense por las consecuencias de las ‘no fiestas’ de San Lorenzo ya que en el mes anterior al toque de queda sumó 1.171 contagios y en el siguiente (incluyendo los 15 días de limitación de movilidad nocturna), 606, lo que supone un 49% menos. Los descensos han sido mayores en Jaca, de 548 a 103 (-71%); en Monzón, de 349 a 145 (-60%); y en Barbastro, de 312 a 151 (-52%).

Para Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, este sorprendente descenso de la incidencia de agosto no se ha logrado por casualidad sino que han intervenido un conjunto de factores. Uno de los principales, a su juicio, ha sido el trabajo de los sanitarios de rastreo, control y seguimiento de las casos, ya que "sin eso sería impensable haber conseguido esta disminución", agradece.

A su juicio, el toque de queda también fue "muy positivo"

A su juicio, el toque de queda dictado por la DGA también fue "muy positivo". Con todo, Juan Manuel Ramón considera que todavía hay otro factor que ha influido más, el avance de la vacunación de la población y la inmunización por contagio. "Si hay una parte positiva de todo esto es que las personas que se contagian y no están vacunadas se inmunizan", subraya. Y tampoco se olvida del "gran compromiso" mostrado por los profesionales del territorio en el cumplimiento de la normativa en hostelería, comercio, administraciones, etc., así como el seguimiento de todas las recomendaciones a nivel individual. "Hay que seguir cumpliendo las medidas a nivel personal, colectivo y empresarial, confiar en el trabajo de los profesionales y seguir para adelante", indica Ramón, quien vuelve a pedir que no se baje la guardia "porque si nos relajamos, la liamos".

El alcalde no ve una correlación entre los números de positivos y la afluencia turística. "Es verdad que bastantes de los casos que se registraron sobre todo a finales de julio y principios de agosto correspondieron a personas de fuera, pero también es cierto que no es matemático ni proporcional", destaca.

Además, recuerda que las cifras de la incidencia han sido algo engañosas este verano porque se tomaba como referencia los 13.000 habitantes empadronados en Jaca, "cuando en esas fechas tenemos mucha más población y ese dato por cada 100.000 habitantes no era correcto matemáticamente, porque se computaban los datos de personas de fuera pero no en volumen global de las cartillas sanitarias que ese momento estaban en el territorio".

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania (Acomseja) valora esta positiva evolución e insiste en pedir la ampliación de horarios para los establecimientos de ocio nocturno, lamentando la falta de respuesta del Gobierno de Aragón a la solicitud que presentaron hace más de un mes. Asegura que estos establecimientos están cumpliendo "de forma ejemplar" con las normativas y pueden dar "una alternativa de ocio y disuasoria de otras reuniones ilegales o fiestas clandestinas".