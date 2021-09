Fraga renuncia a celebrar actos en el Pilar: "No creemos en unas fiestas encubiertas"

El Ayuntamiento de Fraga ha decidido renunciar a los actos que ya había diseñado con motivo de sus fiestas del Pilar, después de que el Consejo Local de Aragón optara este jueves por prolongar su veto a los festejos patronales hasta el 31 de octubre. Ahora bien, su alcaldesa, Carmen Costa (PP), no oculta su malestar con la decisión adoptada y además, advierte de que los riesgos de las 'no fiestas' pueden superar a los de unas celebraciones controladas.

«Han decidido suspender las fiestas y nosotros acataremos las órdenes. Pero me gustaría lanzarle una pregunta al Gobierno de Aragón: ¿qué es mejor, unas fiestas controladas, con aforos y medidas anticovid, o unas 'no fiestas' en las que habrá botellones descontrolados o macroreuniones en casetas de huerta?», ha señalado la primera edil. "No creemos en unas fiestas encubiertas, hay fiestas o no hay fiestas, y por lo tanto, no organizaremos ningún acto", ha añadido Costa.

A diferencia de lo que puede ocurrir en grandes ciudades como Zaragoza, la regidora ha defendido que los nuevos aforos impiden la organización de los actos que ya tenían diseñados, entre los que figuraban grandes espectáculos, conciertos y animaciones infantiles. "En nuestro caso, atendiendo a los espacios disponibles, nos tendríamos que ceñir a aforos de 500 en el exterior y 250 en el interior. Y eso ni es viable ni justo. No podemos organizar un espectáculo de 30.000 euros para solo 500 personas, ya que dejaría fuera a un gran número de personas y además, sería casi como tirar el dinero", ha explicado.

El Ayuntamiento de Fraga llevaba ya varios meses trabajando codo con codo con Peña Fragatina en el diseño de unas fiestas "diferentes y controladas, adaptadas a las normas anticovid", según ha revelado la primera edil. No obstante, la decisión adoptada "nos lleva a renunciar a cualquier actividad, ya que queremos ser escrupulosos y obedecer el mandato", añade. "No haremos absolutamente nada», subraya. De momento, también está descartada la ofrenda de flores a la virgen del Pilar.

La concejala de Fiestas, Silvia Galindo, ha reconocido que el deseo del consistorio hubiera sido organizar unas fiestas controladas y ha lamentado la tardía decisión del Consejo Local de Aragón. De hecho, el equipo de gobierno de Fraga asegura que hubiera preferido que se hiciera pública antes, con el fin de ahorrarse el trabajo desarrollado y las expectativas creadas entre los proveedores. "No habíamos firmado nada, pero había un compromiso y ahora, tener que dar marcha atrás es un palo para nosotros y para los proveedores. Al final, se trata de su sustento", ha señalado la edil.