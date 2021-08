Lambán adelanta que el martes decaerá el toque de queda en Huesca, Barbastro, Monzón y Jaca

"Me da la impresión de que el martes, cuando el Departamento de Sanidad tenga que tomar decisiones respecto al alargamiento de los toques de queda, lo que se decidirá es acabar con las restricciones en la ciudades en las que están implantadas y volver a la 'normalidad' a la espera de ver qué es lo que va ocurriendo en las próximas fechas".

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha adelantado la que será la resolución de Sanidad (si no hay complicaciones) y que se adivinaba ya al no tener previsto el Ejecutivo aragonés solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la prórroga del toque de queda implantado en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón desde el 3 de agosto para 15 días.

Lambán, que este viernes ha visitado la localidad de Alquézar, ha señalado no obstante que existe preocupación por la pseudo celebración de las no fiestas patronales, como las de San Lorenzo en la capital oscense. No obstante, ha mostrado su confianza en que los reiterados llamamientos a la prudencia y a la responsabilidad que se hacen desde todos los ámbitos "surtan efecto" y en que, poco a poco, "la curva descendente de contagios que estamos viendo, la bajada de la incidencia a 7 y 14 días, que empieza a ser muy notable, no se interrumpa por estas celebraciones".

El presidente ha destacado el ritmo de vacunación en Aragón, donde el 75% de la población mayor de 12 años está inmunizado con la pauta completa. "Con un poco más de implicación de las familias para vacunar a niños y adolescentes, estaríamos en cifras más altas todavía, lo que es muy importante de cara a un comienzo normal del curso escolar", ha apostillado.

En todo caso, Lambán ha resaltado que Aragón es una de las autonomías "donde más y mejor se esta vacunando, lo que me obliga a manifestar de nuevo el reconocimiento para nuestro sector sanitario". En su opinión, la Comunidad está a la vanguardia de todas las medidas que es preciso adoptar "para vencer esta última curva en el circuito infernal de la covid de manera que en octubre o noviembre empecemos a considerar esto como una pesadilla horrorosa que se va quedando atrás".