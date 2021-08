El mundo taurino pide más oportunidades para la cantera de Huesca

Los aficionados a los toros de Huesca han llegado a este San Lorenzo con una doble desilusión. Y es que a la suspensión de las fiestas sumaron casi a última hora la decepción por no poder disfrutar al menos de la corrida goyesca que había planteado la empresa Tauroemoción para este 10 de agosto, con Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Emilio de Justo. Una propuesta desestimada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, al igual que otra anterior que habían hecho para celebrar una miniferia de cuatro festejos los días 6, 7 y 8.

Por ello, la primera y más importante reclamación del colectivo de cara a 2022 es "blindar" el pliego de condiciones de la plaza de toros de Huesca para que no se vuelva a repetir esta situación. "Los taurinos estamos muy dolidos por la suspensión de la feria ya que no entendemos que aquí no haya habido toros y sí en otras ciudades parecidas como Soria, Palencia, Gijón, Valladolid, Alicante...", se queja Pablo Ciprés, presidente de la Peña Taurina Oscense, quien de paso solicita que el contrato de gestión no sea de un solo año sino de tres o cuatro "por lo menos" para que la empresa pueda trabajar en un proyecto sólido "porque ahora ni puede sembrar ni puede recoger", lamenta.

Jorge Mallén, miembro del Jurado de los Trofeos Albahaca y San Lorenzo de Plata, coincide en esta reivindicación: "Hay que recuperar estos dos años perdidos con un pliego en condiciones porque si no siempre hay problemas por una cosa o por otra. Y es ilógico que en toda España se estén celebrando festejos y aquí en Huesca no se pueda, siendo que el empresario ha presentado propuestas para hacerlos antes o durante San Lorenzo».

Los aficionados valoran positivamente el modelo actual de la feria de Huesca con cuatro corridas de toros y una de rejones, aunque plantearían introducir alguna novillada sin caballos, quizá después de las vaquillas matinales, para dar oportunidad a los 20 chavales que están ahora en la Escuela Taurina. Pablo Ciprés asegura que "varios de ellos" tienen condiciones para suceder a los hermanos Luna, que se retiraron hace más de una década. "Somos la envidia de Aragón", afirma con orgullo.

Jorge Mallén también aboga por incorporar alguna novillada manteniendo el número de festejos "porque la feria es un motor económico de gente que viene a comer, a comprar, a dormir...". Y, además, pide al Ayuntamiento institucionalizar una fecha para la entrega de los premios taurinos "porque llevamos varios años que se otorgan pero luego no se dan y sería una forma de promoción más de la ciudad".

Maribel Ciprés, una aficionada enamorada del tendido de sol, "porque tiene un ambiente muy especial que asombra a todo el que lo vive por primera vez", estaría a favor de mejorar la feria en lo que se pudiera, "aunque con tal de que no se recortara nada, ya me daría por satisfecha", reconoce. Y es que, en su opinión, las fiestas de San Lorenzo "no serían lo mismo sin espectáculos de toros, generan mucho movimiento económico y mucha fiesta".

Mientras, Gloria Ruiz, vicepresidenta de la Peña Taurina, vive "con resignación" la suspensión de las fiestas. "La situación sanitaria es la que manda", dice. No obstante, no entiende que se estén programando espectáculos culturales en recintos cerrados y no se hayan podido celebrar corridas en la plaza de toros. Valora la calidad de la actual feria, "porque, aunque es de segunda, tiene prestigio, ya que la gente que la ha explotado siempre se ha esforzado por traer a las máximas figuras". En su caso también apostaría por celebrar una novillada. "Tenemos una cantera muy buena", concluye.