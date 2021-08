"Hemos dejado el almuerzo a medias para venir a vacunarnos y ahora volvemos otra vez con nuestras amigas, que nos están esperando". Ángela, Laura y Virginia salían poco después de las 11.00 del centro de salud de Los Olivos con la sonrisa en el rostro por haber recibido por fin la primera dosis de Pfizer. Como estas tres chicas de 16 años, más de 200 jóvenes estaban citados para vacunarse este 9 de agosto, primer día de las 'no fiestas' de San Lorenzo, en el centro de salud los Olivos de Huesca. Una fecha que se ha dejado notar en la indumentaria del personal ya que muchas enfermeras llevaban hoy la pañoleta verde anudada al cuello. La Unidad Adscrita de la Policía Nacional ha vigilado el centro aunque no ha habido ningún incidente.

Estas tres amigas no eligieron el día 9 por nada especial. "Dijeron que ya se podían vacunar los de nuestra edad y queríamos coger el primer día que se pudiera y vimos que era el 9", han explicado. Tenían diferentes horas, pero las enfermeras del centro de salud han accedido a ponérselas a las tres a la vez. "Me ha dolido un poco porque estaba tensa", ha confesado una de ellas, pero sus otras dos amigas han asegurado que no habían notado nada. "Ha sido muy rápido y lo hacen muy bien", han agradecido. El año que viene ya tienen un motivo más para celebrar San Lorenzo, "será el primer aniversario también de la vacunación", han afirmado contentas. En estas 'no fiestas' se lo tomarán "con mucha relajación porque no se puede hacer nada", han lamentado.

Andrea Casabayó, de 20 años, tampoco eligió el día 9 por ningún motivo especial. "Sinceramente, era el único día que quedaba, era imposible coger cita otro", ha señalado. En su caso, ha notado cómo le entraba el líquido de la jeringuilla "pero no duele". Ha reconocido que tenía muchas ganas de vacunarse "para poder volver cuanto antes a la normalidad". Su plan para este primer día de 'no fiestas', era tranquilo. "Iré a mi casa a comer con mi familia y mi abuela y nada más. Mañana sí que almorzaré, pero hoy me lo tomaré con calma porque nos han dicho, además, que se recomienda no beber alcohol en 48 horas".

Carmen y Fernando, ambos de 17 años, también han acudido a la cita después de almorzar. "Fue una mala gestión coger cita hoy siendo día 9", ha afirmado Carmen. resignada Su amigo había ido antes a almorzar y después no tenía ningún plan especial, "haremos lo que se pueda hoy y a partir de mañana a trabajar otra vez", ha dicho.

"¿Quién nos iba a decir hace dos años que un 9 de agosto de 2021 nos íbamos a estar vacunando por una pandemia mundial?" reflexionaba Alejandro, de 16 años, después de recibir la primera dosis de la vacuna, junto a su amiga Clara, de 17. "Yo estaba un nerviosa por las agujas, pero es llegar, te pichan enseguida y no notas nada", ha manifestado aliviada. Ambos han dejado claro que estaban ansiosos por vacunarse "porque es algo que hay que hacer no solo por nosotros, sino por todos para que esto pare de una vez". Fuera les esperaba otra amiga, Ana, que tendrá que esperar unos meses para recibir el pinchazo al haber pasado el coronavirus. Los tres habían cumplido antes con la tradición del almuerzo también.