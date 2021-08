Huesca celebra un (no) chupinazo con más turistas y policías que peñistas en la plaza de la Catedral

No ha sido el cohete que cada año, a las doce en punto del día 9 de agosto, se lanza cada año desde el balcón del Ayuntamiento de Huesca, desatando la alegría durante los siete días de San Lorenzo. Pero alguien de forma anónima no ha querido que el cielo oscense se quedara mudo este año, pese a las 'no fiestas', y a esa misma hora se ha escuchado una explosión en buena parte de la ciudad y que ha sido respondido con aplausos y con 'vivas' al patrón y a Huesca. La ciudad ha despertado mayoritariamente vestida de blanco y verde, oliendo a albahaca y con la mascarilla con nuevo complemente laurentino de este año.

En ese momento, en la plaza de la Catedral había más turistas y policías que peñistas. Dos grupos de visitantes escuchaban atentos las explicaciones de los guías sobre la historia del templo y nada más escucharse la explosión de un petardo ha entrado en la plaza bailando y cantando una solitaria familia numerosa vecina del Casco Histórico. Emulando los bailes de los Danzantes, por unos minutos han podido revivir la fiesta que hubiera estallado esta primera mañana de San Lorenzo.

"Hemos almorzado juntos y hemos venido a la plaza a las doce porque primero somos oscenses y luego somos de la calle Doña Petronila -muy cercana a la plaza de la Cetadral- así que llevamos San Lorenzo en la sangre. Somos siete hermanos, aunque uno ya falleció, y nuestros padres siempre nos han enseñado a disfrutar de las fiestas de Huesca con todo el respeto a todo el mundo. Es una gran tristeza estar otro año más sin San Lorenzo, fastidia mucho, pero hay que vivir esos días con moderación, con tranquilidad y con mascarilla para que ojalá en 2022 lo podamos volver a disfrutar", ha manifestado Beatriz Domínguez.

Su familia ha protagonizado la única anécdota del 'no chupinazo' de este año ya que la ciudad está viviendo una primera mañana "de mucha normalidad y comportamiento adecuado", como ha destacado el alcalde tras una primera reunión de valoración con los máximos responsables de la Policía Nacional y Policía Local, y espera que se mantenga esa misma tónica de ausencia de incidentes durante toda la semana.

Luis Felipe ha reconocido que es un "día triste" por no poder celebrar por segundo año consecutivo el cohete anunciador de las fiestas en una plaza a rebosar. Según sus primeras estimaciones, en este día 9 se ha observado menos afluencia que el año pasado. El ambiente se ha vivido especialmente en los almuerzos de grupos de amigos y familiares, "que se ha incorporado a las tradiciones laurentinas del día 9", ha recordado. Las terrazas estaban especialmente llenas en la zona centro, aunque en la periferia también había ambiente.

El alcalde de Huesca ha insistido en llamar a la "máxima" responsabilidad individual y colectiva "porque el virus sigue entre nosotros y se comporta como lo hacemos nosotros, por lo que si ese comportamiento es adecuado irá remitiendo y se levantarán las restricciones y no habrá riesgo para la salud y para la economía local". Confía en que todos colaboren para que esta pandemia pase pronto "porque hace un año todos pensábamos que 2021 tendría fiestas de San Lorenzo y tenemos que esperar a 2022".

Desde que comenzó el operativo policial por las 'no fiestas' de San Lorenzo, la Policía Local de Huesca suma ya 22 propuestas de sanción por saltarse el toque de queda vigente entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada, y otras seis denuncias por alcoholemia. Mientras, la Policía Nacional ha levantado 17 actas por incumplimiento del toque de queda y del resto de medidas sanitarias.