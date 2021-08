Huesca activará el radar fijo de Martínez de Velasco tras cuatro años con una cabina ‘fantasma’

A finales de agosto de 2017 comenzó a circular un mensaje en redes sociales que levantó las alarmas de los conductores oscenses: "Os informo de que el radar del cuartel de la Guardia Civil en Huesca ha sido activado hoy y hace fotos en los dos sentidos". Sin embargo, poco después se confirmó que era un bulo ya que la cabina para radar fijo colocada en la avenida de Martínez de Velasco, la principal entrada a la ciudad desde la autovía de Zaragoza, aún no estaba operativa.

Desde entonces, esta cabina ‘fantasma’ ha tenido un efecto disuasorio ya que la mayoría de los vehículos aminoran la velocidad al llegar a su altura. No obstante, en estos cuatro años no se ha puesto ninguna multa ya que no ha llegado a estar operativa.

Algo que será realidad muy pronto ya que el Ayuntamiento de Huesca ha logrado recientemente homologarla y ha decidido ubicar allí de forma permanente uno de los dos radares móviles que ya tenía la Policía Local y que suelen presentar problemas de funcionamiento "habitual" debido a su antigüedad.

Será la tercera cabina habilitada para controles fijos de velocidad en Huesca. Las otras dos se colocaron en 2008 en la Ronda de la Industria, que comunica los polígonos Sepes y Monzú, a petición de los propios empresarios para atajar la alta siniestralidad de la vía, algo que se ha logrado.

Para suplir este aparato, se acaba de adjudicar a la empresa Tradesegur por 17.545 euros la compra de un nuevo radar móvil con tecnología láser ya que, según indica la memoria del contrato, "para el trabajo diario de la Policía Local, es conveniente disponer de dos aparatos de forma permanente porque cuando se envían a la revisión ordinaria y obligatoria, una al año, tardan entre cuatro y cinco semanas". Además de los excesos de velocidad, detecta otras conductas irregulares como la conducción agresiva, la distancia entre vehículos, las distracciones o el uso del cinturón.

Monzón reforzará los controles de velocidad en zonas "críticas"

El Ayuntamiento de Monzón también reforzará los controles de velocidad con la reciente adquisición de un nuevo radar móvil y la próxima instalación de cinco cabinas. El contrato ha sido adjudicado a Tradesegur por 51.000 euros. Este equipo viene a complementar el cinemómetro que viene usando la Policía Local desde 2014 ya que tienen previsto ampliar la vigilancia del tráfico en determinadas zonas que se han identificado como "críticas" con el objetivo de "modificar el comportamiento de los conductores, incidiendo en la mejora de la movilidad general y de la seguridad vial".