Detenido un joven de 25 años de Barbastro por abusos a cuatro menores

La jueza del Juzgado número 2 de Barbastro enviaba el viernes a la prisión de Zuera a un joven de 25 años, vecino de la ciudad del Vero, acusado de cometer tres presuntos delitos de agresión sexual y uno de violencia de género a cuatro chicas, todas menores de edad y de la misma localidad.

El detenido es J.M.P.G. y los delitos que se le imputan ocurrieron hace al menos tres años. Las víctimas tenían una franja de edad de entre los 13 y los 16 años cuando se llevaron a cabo los presuntos abusos sexuales. Todas habían sido parejas sentimentales o amigas del acusado, ya que según ha trascendido era habitual que frecuentara la compañía de jóvenes menores de edad.

Una de las víctimas era su entonces novia (ahora tiene otra pareja), por lo que se le acusa de violencia de género.

La Guardia Civil detuvo a este joven en su domicilio en Barbastro el miércoles y tras ponerlo a disposición judicial, la jueza decretó en un auto su ingreso a prisión el viernes.

La noticia ha generado revuelo en la ciudad del Vero este fin de semana, especialmente en el círculo de la gente más joven ya que se trata de una persona conocida.

La jueza ha decretado secreto de sumario. Las agresiones sexuales tienen una pena grave, según tipifica el Código Penal, que puede llegar a los 12 años en función de las circunstancias de las mismas.

La defensa del detenido corre a cargo del despacho de abogados Vilarrubí, cuyo propietario el letrado Javier Vilarrubí reiteró la "inocencia de nuestro presentado". "Se abre el periodo de instrucción y las pruebas dirán que no ha cometido lo que se le quiere imputar. Creemos en la versión de nuestro cliente y en su inocencia y probaremos su no participación en los hechos que se le imputa y que lo que manifestó ante la jueza es lo cierto y no supone ninguna de las autorías".

El abogado confirmó que una de las acusaciones de violencia de género procede de una anterior novia y que el resto de imputaciones de abusos sexuales vienen de otras relaciones que el detenido tuvo en el tiempo. "Ha tenido amigas y novias y ha saltado esto. Poco más se puede decir. Todo ha sido en virtud de las relaciones sentimentales que ha tenido con las denunciantes", matizó Vilarrubí.