Ingresado en un centro psiquiátrico tras amenazar de muerte en redes a dos jóvenes de Binéfar a los que acusa de bullying

Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Binéfar redujeron el martes a un joven de 27 años, A. S. S., que se había atrincherado dentro de su coche en mitad de la plaza de España, en el centro de la localidad, después de haber protagonizado durante dos días varios altercados y de haber lanzado amenazas explícitas de muerte en las redes sociales a dos excompañeros de instituto a los que acusa de haberle hecho bullying hace más de diez años por su raza (él es español pero su familia es de origen subsahariana).

Según han informado diversas fuentes, los agentes acudieron a la plaza de España sobre las 20.00. Allí estaba el joven dentro de su coche haciendo sonar el claxon repetidamente. Le hicieron indicaciones para que se bajara del vehículo porque es una plaza peatonal y existía riesgo para los viandantes, pero hizo caso omiso por lo que se vieron obligados a fracturar la ventanilla del vehículo para sacarle a la fuerza a inmovilizarle. Al parecer, se encontraba en un estado de gran nerviosismo y muy alterado por lo que los servicios sanitarios que lo atendieron decidieron trasladarle en una ambulancia al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde quedó ingresado para hacerle una valoración psiquiátrica.

La Guardia Civil investiga ahora los motivos que le llevaron a esta conducta y los primeros indicios apuntan a una presunto caso de acoso escolar que pudo sufrir este joven cuando iba al instituto de Binéfar y que, según él, le llevó a una grave depresión que le duró siete años. Así lo aseguró en su perfil público de una conocida red social: "Yo he llegado a ser acosado todos los días por un chico mayor que yo. Me esperaba todas las tardes a las 3 con un perro de raza peligrosa y no me dejó en paz hasta que denunciamos. Pintadas racistas en la fachada de casa, botellazos contra la pared cuando me los cruzaba por la noche. Mi hermana, insultada por la calle. Y tuve que pasar por mucho y tuve que hacer mucho. Y se sentían orgullosos", escribió en uno de los post, al tiempo que avisaba que "pasaron muchas cosas pero que nadie se preocupe que pasarán muchas cosas más porque no voy a tener piedad, el que se sienta aludido o amenazado es su problema, vosotros sabréis lo que habéis hecho".

Hace tres días anunció públicamente en esta misma red social que se dirigía a esta localidad y retaba "a vida o muerte" a uno de sus presuntos acosadores, al que llegó a esperar varios días a las puertas de su casa y le rompió los retrovisores de su coche, según fuentes próximas a la investigación. "Tengo ganas de matar. Y la lista es larga, caerán todos uno a uno. De esta se acuerdan y para siempre. Los encontraremos aunque se escondan bajo las piedras", advirtió.

En los mensajes que colgó reconoció que llevaban varios días buscándole y que incluso le habían bloqueado el acceso a internet y su tarjeta de crédito. Y en su último post subió la foto de un joven al que él mismo identifica como uno de sus presuntos acosadores tachada con una gran cruz roja como amenaza velada.