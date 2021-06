El PP pide la dimisión de un concejal del PSOE de Torla investigado por furtivismo

El PP de la provincia de Huesca ha reclamado al PSOE "una respuesta ejemplar" en el caso de un concejal de Torla, trabajador de Sarga, que fue sorprendido por el Seprona de la Guardia Civil con dos cabezas de animales (un jabalí y un sarrio) y que está siendo investigado por un delito contra la fauna en la zona periférica del Parque Nacional de Ordesa. A raíz de estos hechos, la empresa pública le despidió por ser autor de una falta muy grave "pero queda por resolver la responsabilidad política del concejal y del partido que representa”, afirman.

Los populares han relevado que este trabajador es Enrique Ramón Muro, alcalde pedáneo por el PSOE en Linás de Broto y concejal socialista en el municipio de Torla. Precisamente por esta condición fue nombrado representante de la Diputación Provincial de Huesca en el Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, "nombramiento que fue otorgado por el presidente Miguel Gracia", recuerdan.

Desde el PP consideran que, al margen de las consecuencias legales que determine la investigación, el PSOE debe intervenir "con carácter inmediato" si Enrique Ramón no asume su responsabilidad como representante público. Consideran “inaudito” que no haya trascendido respuesta alguna “ante una situación que no admite excusa, ni matices y pone en tela de juicio tanto la validez de Enrique Ramón Muro como cargo institucional como la sensibilidad del Partido Socialista”.

Los populares sostienen que “el episodio reúne todas las condiciones para hacerse merecedor de una respuesta ejemplar, en primer término puesto que el investigado trabajaba en el momento de los hechos en una empresa pública que se debe, precisamente, a la defensa de la fauna y la flora”. En concreto, prestaba servicio en la reserva de caza de Viñamala, una de las cinco existentes en la provincia de Huesca que comprende los términos municipales de Biescas, Fanlo, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Torla y Yésero.