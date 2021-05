El PP propone que el centro de salud de los Olivos en Huesca se llame Doctor Fidel Pagés 

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca han presentado una moción que propone rendir homenaje al descubridor de la anestesia epidural, doctor Fidel Pagés (Huesca,1886 - Madrid, 1923), dando su nombre al Centro de Salud de los Olivos. Este año, precisamente, se celebra el centenario de esa aportación revolucionaria a la historia de la medicina, producto del trabajo del médico militar oscense.

Además, los populares defenderán en el próximo pleno municipal que el Ayuntamiento coloque una placa en la fachada del número 4 de la calle Padre Huesca para recordar el nacimiento del doctor en 1886 y agradecer y reconocer sus aportaciones a la comunidad científica así como el beneficio para millones de pacientes. Los populares recuerdan que la corporación local es competente para este segundo homenaje, pero que para el cambio de denominación del centro de salud sería imprescindible el visto bueno del Gobierno de Aragón. El PP quiere dar valor institucional a la propuesta para elevarla acto seguido a la administración autonómica.

De acuerdo con la moción, "la historia no ha hecho justicia al doctor Fidel Pagés, pero su ciudad natal siempre está a tiempo de rendirle el homenaje que merece, ya que el único agradecimiento que tiene en Huesca es una corta calle con su nombre". "Somos conscientes —continúa la argumentación— de que el sector sanitario de Huesca no comprende cómo su ciudad natal no hace nada por sacarlo del olvido”.

Los populares recuerdan que la capital oscense está vinculada a dos de las figuras más relevantes de la historia de la medicina, en alusión a Ramón y Cajal y al propio Fidel Pagés, y considera que el Ayuntamiento tiene ahora una ocasión inmejorable para reivindicar la memoria de este último “y sacarlo de un incomprensible anonimato y llevar su nombre a un lugar de eminencia en la historia oscense y la medicina mundial”.