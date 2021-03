Un pequeño 'salvavidas' para el Pirineo

Víctor Otín , de 23 años y de Sabiñánigo , empezó a trabajar en diciembre en un hotel en Formigal , una semana antes de la anunciada apertura de las pistas. Pero al dar marcha atrás la estación, "me pagaron el finiquito y para casa", recuerda. Ahora ha cambiado las cocinas, por las herramientas de albañil para trabajar junto a la brigada municipal de obras . Un cambio sustancial en su vida laboral, pero positivo. "Si no estuviera trabajando en el Ayuntamiento, estaría en casa, como he estado los últimos tres meses" , indica, por lo que aplaude la iniciativa del plan Remonta. Y eso que su nueva tarea no tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora. "Es algo nuevo para mí, pero me gusta porque es una manera de aprender un oficio, además que los demás trabajadores nos han acogido muy bien y estamos muy a gusto", agradece.

Víctor Muñoz (Aínsa): "Son tres meses a media jornada y te salva algo, pero tampoco te da para vivir"

4

Víctor Muñoz es informático y está esperando un hijo con su pareja. Y es uno de los beneficiados por el plan Remonta de Aínsa. Vendía y reparaba ordenadores y estaba contratado a media jornada como programador para una empresa pero con la crisis le despidieron, su trabajo como informático cayó en picado, y en enero se dio de baja de autónomo. "Ha sido un año malísimo, no, lo siguiente", resume. A mediados de febrero fue contratado por el Ayuntamiento y trabajó primero como peón de albañil, luego para cubriendo una baja en la biblioteca y ahora limpia barrancos. "Es totalmente diferente a lo que me dedico, pero está bien cambiar un poco", afirma. No obstante, espera recuperar su anterior labor de cara al verano. "Si no, me tendría que buscar otra cosa porque esto son tres meses a media jornada y te salva algo, pero tampoco te da para vivir", destaca.