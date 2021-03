Llaman a cumplir las obligaciones con los perros peligrosos en Huesca tras el ataque a un hombre

El Ayuntamiento de Huesca ha publicado un comunicado recordando a los propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas las obligaciones que tienen que cumplir después de que tres canes American Staffordshire Terrier se escaparan de una finca y atacaran a un hombre en un camino de término municipal. Las heridas sufridas le obligaron a estar 24 horas en observación en el Hospital San Jorge.

Fuentes de la comisaría han informado de que los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero por la tarde y que la víctima presentó denuncia al día siguiente, que se ha tramitado ante el Juzgado. La Policía Nacional está ahora pendiente de un informe que aclare en qué condiciones se encontraban los perros, si estaban en regla y si el dueño cumplía con las medidas del lugar de donde se escaparon.

Los perros fueron localizados y fueron trasladados al centro de recogida de animales de la Diputación Provincial de Huesca. El informe realizado por el veterinario de la perrera indicó que eran tres perros de la raza American Staffordshire Terrier con chip y con el nombre de Nora (nacida en 2017), Kira (de 2019) y Kaiser (de 2019). Su aspecto exterior era bastante bueno y no presentaban signos externos aparentes de patologías o de enfermedades más comunes. Son perros "vigorosos, fuertes, firmes, enérgicos e intensos en su manejo", detalló. Y presentaban un buen pelaje "reflejo de una alimentación adecuada".

Desde el Ayuntamiento de Huesca han recordado que todas las normas y condiciones para el cuidado de animales están recogidas en el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo que desarrolla la Ley 50/1999 y en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia.

Entre las obligaciones se encuentra que los perros adscritos a las razas potencialmente peligrosas deberán circular por la vía pública siempre atados con una correa o cadena no extensible más allá de los dos metros. También tendrán que llevar siempre un bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.

La tenencia de estos animales requiere, además, la previa obtención de una licencia administrativa y la inscripción de los animales en el registro municipal. Todos los canes deberán estar identificados mediante un microchip.

Además, tal y como recoge la Ley 50/1999, “los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado tendrán que estar atados, a no ser que dispongan de un habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares”. También señala la Ley estatal que en lugares y espacios públicos no puede llevarse más de un perro potencialmente peligroso por persona.

184 infracciones relacionadas con perros desde 2020

Según los datos de la Policía Local, en 2020 se tramitaron un total de 151 infracciones relacionadas con perros y en este 2021 llevan ya 33. De ellas, la mayoría son por llevarlos sueltos (95). También hay 23 actas por tenencia de perros potencialmente peligrosos sin bozal y otras 22 por no tener licencia. Además, realizaron 9 denuncias por molestias causadas por ladridos, 8 por excrementos, 7 por no pasar la revisión sanitaria obligatoria, 4 por tenencia de perros sin censar, 1 por no facilitar los datos de un animal agresor y 1 por estar el perro atado sin el dueño presente.