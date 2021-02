Panticosa ultima la apertura del nuevo recorrido de pasarelas sobre el río Caldarés

Panticosa contará próximamente con un nuevo atractivo turístico de vértigo: las pasarelas sobre el río Caldarés. Unas infraestructuras construidas sobre un congosto de unos 300 metros de recorrido que el río ha ido creando, dejando en la roca caliza unas paredes verticales que en algunos tramos alcanzan casi los 100 metros de altura. Hasta ahora, era algo inaccesible, pero cuando se pongan en funcionamiento serán accesibles para todo tipo de público.

Las pasarelas son una iniciativa del Ayuntamiento, en una apuesta por el desarrollo sostenible y por dar alternativas al turismo de naturaleza.

Están prácticamente finalizadas, tal y como explica el alcalde panticuto Jesús María Uriz. “La idea es que estén abiertas desde San José (en marzo) hasta Todos los Santos (noviembre) ya que en invierno con nieve y hielo no se podrá acceder”, explica, aunque el consistorio podrá establecer la apertura y horario como considere. Esto “en un año normal, pero veremos a ver qué pasa con las restricciones de movilidad”, añade, “porque no tiene mucho sentido abrirlas para que no venga nadie”.

Por lo tanto se abrirán al público “en cuanto podamos”. El acceso no será gratuito, tendrá un precio de 4 euros si se compra en la máquina expendedora que se colocará al inicio del recorrido, y 2 euros si se adquiere online, en la web municipal. El primer edil recuerda también que los niños y niñas deberán tener al menos 7 años para poder disfrutar del recorrido, y siempre deberán ir acompañados de un adulto hasta los 16 años. El recorrido en total durará unas 2 horas, muy tranquilas en cuanto a la exigencia física, pero con unas vistas y paisajes asombrosos.

Las pasarelas comienzan en el mirador o Calve y poco a poco irán introduciendo al paseante en el congosto, ganando progresivamente altura por sus paredes de caliza vertical y dejando a los pies del visitante unas espectaculares vistas del barranco. También hay un puente volado, que permite pasar a la otra vertiente. Ya casi al final, los usuarios disfrutarán de las vistas del pico Sabocos y peña Telera. Una vez finalizadas las pasarelas, la vuelta hacia Panticosa se realiza por la vertiente izquierda, siguiendo una senda que lleva hasta el puente de acceso a la estación de esquí.