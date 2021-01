Detenido por agredir sexualmente a una mujer en Tamarite tras allanar su vivienda

Agentes de la Guardia Civildetuvieron este domingo a un hombre como presunto autor de una agresión sexuala una mujer después de allanar su casa en la localidad de Tamarite de Litera. Así lo confirmaron fuentes cercanas al caso a última hora del domingo.

Fuentes oficiales de la Benemérita solo confirmaron que los hechos habían ocurrido el sábado por la noche y que se había presentado una denuncia. Los efectivos de la Policía Judicial iniciaron el domingo una investigación para tratar de averiguar la identidad del presunto autor así como el tipo de agresión que sufrió la víctima, que podría ser de avanzada edad. No obstante, no ofrecieron más detalles para no perjudicar las pesquisas. Desde el Ayuntamiento de Tamarite también aseguraron desconocer cualquier circunstancia del suceso.

Hace justo un mes, un hombre de unos 40 años fue detenido en la ciudad de Huesca por una agresión sexual a una menor, una chica de 16 años. Al parecer, fue auxiliada en plena calle por otra persona después de sufrir la presunta violación. Un ciudadano se dio cuenta de que el agresor perseguía a la menor, lo siguió y logró alcanzarlo y reducirlo. Sin embargo, no fue él quien denunció los hechos ante la Policía Nacional sino la familia de la víctima. El presunto agresor estaba en su domicilio cuando fue arrestado y no opuso resistencia. Tras pasar a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión.

También causó conmoción recientemente la detención de cinco adolescentes en Teruel como presuntos autores de la violación múltiple que sufrió una joven el pasado 2 de diciembre en una cochera del barrio de San Julián. Tras la denuncia de la menor al personarse en Urgencias del Obispo Polanco, y la toma de declaraciones a los implicados, la jueza de Menores ordenó el ingreso de tres de los denunciados, todos de 16 años, en un centro de internamiento de Juslibol (Zaragoza). Otros dos investigados, de 15 y 17 años, quedaron en libertad con cargos.

Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en los nueve primeros meses del año pasado se investigaron en la provincia de Huesca dos delitos de agresión sexual con penetración. En 2019 se esclarecieron en el Alto Aragón un total de 12 delitos de agresión sexual (con y sin penetración), nueve más que el año anterior (3). Hubo seis en 2017, tres en 2016 y cinco en 2015. Además, en 2019 fueron detenidas nueve personas por su implicación en hechos de este tipo.