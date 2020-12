La DPH sale al rescate de un tramo 'sin dueño' de la A-129 con 2,8 millones

La Diputación Provincial de Huesca ha salido al rescate del tramo final de la carretera A-129 entre Sariñena y Pomar de Cinca, que se extiende unos 30 kilómetros y que es uno de los principales nexos de unión entre las comarcas de Los Monegros y el Cinca Medio. Hasta ahora, ha invertido 1,3 millones de euros en dos tramos diferentes y encima de la mesa, tiene ya otros dos proyectos de mejora, que elevarán esta cifra inicial hasta los 2,8 millones.

Durante años, este tramo carretero, que atraviesa los municipios de Sariñena, Castelflorite, Villanueva de Sijena y San Miguel de Cinca, ha carecido de inversiones. Y es que nadie quería asumir su titularidad. Los 30 kilómetros de esta vía aparecen nombrados en los mapas como A-129, es decir, como carretera autonómica, y en su día, llegaron a formar parte de los planes de inversión del Gobierno de Aragón.

No obstante, la DGA remitió hace ya varios años a algunos de los ayuntamientos afectados una carta en la que sostenía que era de titularidad municipal y para justificarlo, aludía a una cesión realizada por el desaparecido Iryda (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), según explica el alcalde de Castelflorite, Pedro Manuel Loscertales, que se encontró con esta respuesta cuando reclamó su urgente reparación. Una reivindicación que ha sostenido desde su llegada a la alcaldía hace ya 13 años. Y que por fin ve cumplida, "gracias al auxilio de la DPH", remarca el primer edil, que, al mismo tiempo, explica que para cualquiera de los ayuntamientos afectados "su arreglo y mantenimiento hubiera sido imposible de asumir". La DGA insiste en que no puede invertir en su mejora "al no ser titularidad del Gobierno de Aragón" y por lo tanto, "no formar parte de la red autonómica".

El diputado provincial de Obras Públicas, Joaquín Monesma, considera que la postura de la DGA dejaba a los ayuntamientos "desamparados, lo que nos hizo acudir en su ayuda y fijar una serie de inversiones sin más dilación, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, ya que la carretera se encontraba en muy mal estado». El compromiso de la DPH es firme con este olvidado tramo de la A-129. De hecho, una vez estén completadas todas las actuaciones, pasará a ser de titularidad provincial, con el fin de garantizar su futuro mantenimiento.

Dos tramos ya completados

Las primeras obras, que ya han sido ejecutadas, se han centrado en dos tramos diferentes. De forma reciente, acaba de concluir la mejora entre el cruce con la A-131, muy cerca de Sariñena, y la localidad de Castelflorite, donde han sido invertidos alrededor de 900.000 euros. El tramo se extiende unos diez kilómetros. Los trabajos, adjudicados a la empresa Hormigones Grañén, han permitido mejorar las condiciones de seguridad y comodidad de los usuarios de esta vía, con la limpieza de cunetas, la corrección de blandones, la ejecución de drenajes así como el refuerzo integral del firme. También ha sido suavizada una de las curvas del trayecto y renovada la señalización horizontal y vertical.

Asimismo, este pasado verano, concluyó el arreglo de otra vía cercana, la que une las localidades de Castelflorite y Santalecina, donde la inversión fue de alrededor de 400.000 euros.

A ello, hay que unir otros dos proyectos. El mayor se corresponde con el tramo entre Castelflorite y Pomar de Cinca, hasta el desvío hacia Conchel, al que la DPH destinará alrededor de un millón de euros. El proyecto ya está siendo redactado y en un principio, saldrá a licitación a lo largo del 2021. Y, por último, se invertirán otros 400.000 euros en la mejora entre el desvío de Conchel y la variante de Pomar de Cinca, con el fin de corregir también las irregularidades del firme.

Aunque lo ideal hubiera sido ampliar el ancho de la calzada, Monesma reconoce que ni siquiera la DPH contaba con recursos suficientes. Para su futuro mantenimiento, una vez realizadas las actuaciones previstas, el diputado provincial insiste además en la importancia de que las diferentes comunidades de regantes eviten que se produzcan nuevas filtraciones y para ello, instan a los agricultores a respetar las distancias a la hora de colocar los aspersores de sus parcelas.