La SD Huesca se encarga de la nueva iluminación navideña de la plaza Navarra

Huesca ya esta vestida para celebrar la fiestas navideñas de 2020. Este viernes 4 de diciembre se ha encendido el alumbrado que adorna más de 30 zonas de la ciudad. El Ayuntamiento no ha querido escatimar en ornamentos porque "iluminar la Navidad este año era una de las necesidades", ha señalado el alcalde, Luis Felipe. "Psicológicamente, nos ayuda a vivir momentos de color y alegría y anima a caminar por las calles ya entrar en los establecimientos y comprar en el comercio local", ha añadido. También ha pedido responsabilidad a la hora de los encuentros familiares y las celebraciones de estos días para "no dejar que se cuele un invitado no deseado".

La gran novedad de este año es la iluminación de la fuente de la plaza Navarra, donde hasta ahora nunca se habían puesto luces. El llamativo montaje de guirnaldas que cambian de color es la aportación de la SD Huesca a la petición de colaboración por parte del Ayuntamiento para encargarse de adornar este espacio. "Nos hace ilusión que luzca en la plaza Navarra, un sitio que ha sido y es el punto de encuentro para celebrar los mayores éxitos de la SD Huesca", ha señalado el consejero delegado, Manuel Torrres.

El representante del club ha mostrado su confianza en que "pronto, con la suma de esos esfuerzos individuales de responsabilidad, podamos volver aquí a celebrar este año la consolidación en la Primera División y, más pronto que tarde, la vuelta del público a los estadios". Torres ha querido desear a los oscenses y los altoaragoneses "que sigamos haciendo ciudad, haciendo provincia y que entre todos vayamos sumando iniciativas que contribuyan a que hagamos una Navidad que será diferente pero, sin duda, muy bonita y cerca de los nuestros".

Debido a la pandemia, este año no se ha realizado un acto especial con motivo del encendido navideño, pero al ver la fuente iluminada muchas personas se han acercado a la plaza para hacerse fotografías con las nuevas luces. Algunos esperaban que estas lucieran en azul y grana, pero la gama es mucho más amplia. "Somos un club abierto a todos los colores y a todos los sentimientos de los altoaragoneses", ha bromeado Torres.

También se ha renovado la iluminación de los Porches de Galicia. Rafael Gobantes

En total, se han colocado 250 motivos luminosos navideños en una treintena de calles, la mayoría en los Cosos, Ramón y Cajal, doctor Artero, avenida Monegros y Martínez de Velasco. También se han instalado más de 350 guirnaldas de luces en más de 170 árboles.

Este año se han invertido unos 30.000 euros en iluminación para, entre otras actuaciones, renovar el alumbrado del tradicional árbol de Navidad de la plaza López Allué o adquirir nuevas mantas de luces que se han colocado en las cuatro esquinas. Todas son led o de bajo consumo.