El campo de golf de Sabiñánigo reabre tras un cierre de 8 meses

El campo de golf Las Margas, en Latas (Sabiñánigo), reabrirá el 1 de diciembre. Tras ocho meses cerrado, el grupo Hotusa, propietario de las instalaciones y del hotel Exe Margas Golf desde 2018, ha invertido en el acondicionamiento y mantenimiento del campo. Los días laborales será de uso exclusivo para socios, y los festivos y fines de semana para todos.

Las instalaciones se cerraron el pasado 14 de marzo, como consecuencia de la emergencia sanitaria, y cuando se podría haber abierto, la propiedad optó por no hacerse cargo de la inversión necesaria para la puesta a punto. La asociación Margas Golf, con sus 132 socios, se mostró dispuesta a aportar una cantidad de dinero e incluso se ofreció a llevar la gestión, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Lo que más preocupaba era lo deteriorado que estaba el campo. Así que los socios, tras denunciar la situación en los medios de comunicación, se reunieron con representantes de varias instituciones locales y regionales. "Teníamos que seguir presionando, porque no queríamos que el campo se echara a perder, ya que luego es muy costoso y difícil recuperarlo", explica el presidente de la junta directiva de la asociación Las Margas Golf, Manuel Echevarría.

A finales de julio, el grupo Hotusa comenzó a realizar el mantenimiento de las instalaciones y el pasado jueves por la tarde anunció a los socios que volvería a abrir sus puertas el 1 de diciembre. "Aunque desde septiembre se podría haber jugado, pero no quisieron abrir", señalaron.

Por el momento los propietarios se ha comprometido a mantenerlo abierto hasta Semana Santa. En este periodo de tiempo, precisó el presidente, "los costes son menores, ya que la hierba no crece en invierno y con poco personal, el campo puede funcionar".