Dimite en pleno la junta local del PP en Barbastro

La junta local del Partido Popular de Barbastro ha presentado su dimisión en pleno. La noche del lunes hicieron oficial su renuncia los 11 miembros, encabezados por la exconcejala Manoli Güerri, y en la que también están varios exediles que en el pasado mandado formaban parte de la oposición en el Ayuntamiento, gobernado ahora por un alcalde del PP.

La decisión se ha producido a raíz de la renovación del PP provincial, que lidera Gerardo Oliván. La junta local considera que es el momento para dar un paso atrás y renovar las bases del partido en la ciudad del Vero y consolidar el trabajo que está haciendo el grupo municipal en el Ayuntamiento, que gobierna después de 20 años la ciudad.

La decisión, en palabras de Manoli Güerri, es un “acto de generosidad al partido” sin ninguna doble lectura y para dar “libertad” desde las bases al nuevo secretario provincial para que trabaje en la renovación del PP en la capital del Somontano.

Todos siguen militando en el PP y “vamos a seguir trabajando por el bien del partido”, explica Güerri, que descartaba otras interpretaciones que podrían ir en la no sintonía con el grupo municipal que gobierna el Ayuntamiento.

Sin embargo, es de todos conocida la discrepancia que existió con el PP provincial cuando el anterior presidente, José Antonio Laguens, optó por un candidato no afiliado para encabezar la lista municipal, que a la postre pondría en la alcaldía a Fernando Torres. Decisión adoptada sin conocimiento de la junta local, un gesto que sentó mal, aunque como ha explicado Güerri siempre se ha apoyado al nuevo equipo de gobierno municipal y se seguirá haciendo. “Hubo desconcierto, no se puede negar. Pero esa decisión supuso que ahora el PP gobierne en Barbastro gracias también al trabajo que durante años ha hecho mucha gente dentro del partido para conseguir esa alternativa. Ahora se ha cumplido un ciclo que coincide con un cambio de dirección provincial. Hay que dejar paso para que el nuevo presidente Gerardo Oliván lleve a cabo su proyecto con total libertad. No hay malos rollos y desde las bases colaboraremos”, explicaba la ex presidenta.

Desde el grupo municipal declinaban hacer declaraciones. Por su parte, el nuevo presidente provincial aseguraba “respetar la decisión” y agradecía “el trabajo realizado”. “Nos ponemos a trabajar en la estructura orgánica del partido en Barbastro”, afirmaba Oliván.