Las zonas orientales de Huesca lideran los contagios por coronavirus

Analizar la preocupante situación que están viviendo cuatro comarcas de la zona oriental de la provincia de Huesca (Somontano, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca) a raíz del aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas ha sido el motivo de la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia entre los responsables de Sanidad y de estos territorios. En ella han participado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Replloés, el director general de Salud Pública, Javier Fanlo, y la directora provincial, Itziar Ortega, el gerente del Sector Salud Barbastro – Huesca, José Ignacio Castaño, los presidentes de estas comarcas y los respectivos responsables sanitarios de Atención Primaria de cada territorio.

Los datos facilitados por Salud Pública constatan que la Comarca de Somontano, con una incidencia superior a los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, lidera el ránquin de Aragón, doblando la media de la Comunidad cifrada en aproximadamente 500 casos. Por su parte, Bajo Cinca y Cinca Medio superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y en La Litera, se superan los 800 casos.

Récord de ingresos en el Hospital de Barbastro

Por lo que respecta al Hospital de Barbastro, se ha alcanzado récord de ingresos por coronavirus, con más de 90 pacientes, tres veces más que en el pico más alto de la pandemia, ocurrido el 1 abril con 69 ingresados.

En el caso del Somontano, cabe recordar que el viernes registraba 50 nuevos positivos, siendo el sector de Barbastro el de mayor incidencia de todo Aragón. Hoy los datos han bajado considerablemente -fruto de la realización de menos pruebas PCR el fin de semana- pero siguen siendo preocupantes, con 28 de los 82 casos de toda la provincia, es decir un tercio. El sector Barbastro, con los centros ambulatorios de la ciudad del Vero, Abiego y Berbegal, suma 728 casos en los últimos 30 días.

Contagios familiares

La consejera de Sanidad ha expresado su preocupación por el elevado número de casos en estas comarcas orientales de la provincia de Huesca sobre todo cuando en el resto de la Comunidad se está doblegando la curva de contagios. Según los datos aportados por los responsables de Atención Primaria los casos detectados por los rastreadores señalan el foco de contagio en el ámbito social y familiar.

La reunión también ha servido para constatar que hay que insistir en la sensibilización y que se espera que las medidas adoptadas con la Fase 3 agravada den su fruto. Por su parte, desde el ámbito sanitario se van a reforzar esos mensajes para concienciar a la población sobre la responsabilidad individual ante esta pandemia para evitar que el trabajo de los facultativos sea en vano.

La reunión ha servido para pulsar la opinión de los representantes comarcales en aras a adoptar nuevas medidas restrictivas. En este sentido, el presidente de la Comarca de Somontano, Daniel Gracia, confía en la eficacia de las medidas adoptadas en esta Fase 3 agravada y no considera que no haya que seguir con nuevas restricciones ya que el origen de estos brotes se debe al contagio social y familiar y “es ahí donde se deben adoptar medidas”. “La situación es preocupante por el alto nivel de contagio. La ciudadanía debe de evitar contactos y hacer un cierto aislamiento voluntario para que no se apliquen nuevas restricciones -afirma el presidente Gracia-. Las medidas adoptadas son muy altas y hay que esperar a que desciendan los contagios, pero si los rastreadores nos dicen que los contagios se producen en el ámbito privado, el mensaje debe de ir dirigido en esa línea. De nada sirve prohibir o limitar ciertas actividades socioeconómicas si en el ámbito privado no ponemos remedio y acatamos con las recomendaciones como el uso de la mascarilla, la distancia social o el lavado de manos”.