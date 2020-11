Huesca empieza a aplanar la curva de contagios tras 14 días de confinamiento

El confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, que entró en vigor el pasado 22 de octubre, empieza a tener cierto efecto sobre la curva de contagios de covid-19. Aunque la tendencia sigue siendo al alza, lo cierto es que esa curva al menos parece estar empezando a aplanarse. La prueba es que en estos 14 días se han registrado 657 positivos, un 12% más que en las dos semanas anteriores. Sin embargo, el dato que llama al optimismo es que al menos se ha frenado el aumento ya que en los 14 días previos, los casos se habían disparado un 48% (de 394 a 585). Aun así, son todavía cifras muy elevadas con una incidencia superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

De hecho, en la última semana las cifras han sido más positivas ya que del 30 de octubre al 5 de noviembre, las tres zonas de salud de Huesca contabilizaron 253 positivos, un 37% menos que en la semana previa del 23 al 29 de octubre (404). Desde el inicio del cierre perimetral, la zona de Santo Grial encabeza los contagios con 251, seguida de Pirineos con 236 y del Perpetuo Socorro con 170.

Desde principios de verano, el número de positivos ha ido siempre en ascenso cada dos semanas. Al principio, los incrementos eran leves: cinco del 5 al 18 de junio; 22 del 19 de junio al 2 de julio; 51 del 3 al 16 de julio; 103 del 17 al 30 de julio; 171 del 31de julio al 13 de agosto; y 173 del 14 al 27 de agosto.

Pero desde finales de agosto, los contagios empezaron a dispararse: 238 del 28 de agosto al 10 de septiembre; 238 del 11 al 24 de septiembre; 394 del 25 de septiembre al 8 de octubre; 585 del 9 al 22 de octubre; y 657 del 23 de octubre al 5 de noviembre.

Como consecuencia de todo ello, la situación del Hospital Universitario San Jorge ha ido empeorando también en el número de ingresos en planta y en la UCI. Según los últimos datos del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, hay 95 pacientes, 11 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Esta semana hubo una reunión en el centro para plantear la posible suspensión de operaciones no urgentes para no comprometer la disponibilidad de recursos. Sin embargo, a día de hoy no se han tenido que aplazar intervenciones. Fuentes del hospital aseguraron este viernes que se van "balanceando" las programaciones en función de la presión asistencial. Así, se está dando prioridad a las cirugías oncológicas, graves y las que pueden comprometer más la calidad de vida de los pacientes. Pero también se está fomentando las cirugías que no requieren ingreso o las que se hacen en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Y mientras puedan, seguirán intentando mantener la asistencia "de manera normalizada".

No obstante, las mismas fuentes reconocieron que el ritmo de operaciones ha bajado ya que tampoco tienen el mismo número de quirófanos disponibles. Y es que se han habilitado dos con cuatro camas por si hubiera que usarlos como UCI. Por ello, no están al 100% de rendimiento, pero tratan de paliarlo también dando salida a la actividad quirúrgica por la tarde.