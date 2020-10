Una furgoneta arrolla a dos ciclistas de Barbastro en la travesía de Pozán de Vero

Una furgoneta ha arrollado a dos ciclistas que circulaban por la travesía de Pozán de Vero, en la carretera A-1232. El impacto ha sido por alcance. Los hombres circulaban delante cuando se han visto sorprendidos por el vehículo, que presumiblemente se dirigía a Alberuela de La Liena, localidad donde reside el conductor de la camioneta. El suceso ha ocurrido en la tarde de este viernes.

El atropello ha provocado lesiones de gravedad a uno de estos dos ciclistas, que ha tenido que ser evacuado por un helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Su compañero ha sufrido también heridas aunque, en principio, no han sido tan severas y ha sido derivado al Hospital de Barbastro. Hasta el lugar del accidente han acudido las emergencias sanitarias, que han prestado las primeras atenciones a los heridos. El conductor de la furgoneta ha resultado ileso, si bien su vehículo ha sufrido daños en la parte delantera y en el parabrisas como consecuencia del fuerte impacto. Las dos bicicletas han quedado destrozadas.

Los deportistas son socios del Club Ciclistas de Barbastro y muy conocidos en la capital del Somontano por su intensa actividad deportiva. Se trata de A.S. , que se encuentra en estado crítico, y D. B. Ambos rondan los 40 años y practican ciclismo a diario. Suelen acudir en carreras y en competiciones de triatlón, según explican desde el Club Ciclista Barbastro , que ha manifestado su consternación por este atropello.

A falta de conocer el resultado de la investigación, todo apunta a que el conductor excedía la velocidad permitida en ese tramo, que es de un máximo de 50 kilómetros por hora al tratarse de una travesía. La zona donde se ha producido el atropello es el final de una recta, con perfecta visibilidad y buena señalización tanto vial como vertical, y próxima al cementerio de Pozán de Vero, según han destacado algunos testigos.

El suceso ha tenido lugar a las 16.30. Hasta ese punto se han trasladado con urgencia ambulancias del 061, efectivos de Protección Civil del Somontano, de la Guardia Civil, tanto motoristas de tráfico del Cuartel de Barbastro como de atestados de tráfico de Huesca, y personal de Obras Públicas que han cortado la carretera para que el helicóptero sanitario pudiera aterrizar y despegar. El helicóptero ha llegado sobre las 16.50 y despegaba dirección el centro sanitario en torno a las 17.30, según vecinos de la localidad. Durante ese periodo de tiempo se han producido retenciones. Una vez que el helicóptero ha partido hacia Zaragoza se ha dado paso alternativo, ya que los sanitarios han seguido atendiendo al otro ciclista.

Mientras tanto la Guardia Civil ha llevado a cabo las investigaciones del suceso realizando el control de alcoholemia y de drogas al conductor de la furgoneta, según informan fuentes de la Comandancia de la Benemérita de Huesca.

La carretera por donde transitan es una de las más concurridas de los aficionados al ciclismo sobre todo en ruta. El trayecto que va desde Barbastro hasta la sierra de Guara, sobre todo a localidades como Colungo, es una clásica excursión de fin de semana y también para los ciclistas que salen a entrenar cada día. También por corredores de pruebas de fondos.

No se recuerdan accidentes similares en Barbastro en esta vía en los últimos años como ha apuntado el presidente del club Fernando Marín. “Es una carretera bastante bien señalizada y donde ha sido el accidente no entraña ningún riesgo, no entiendo qué ha pasado. Por lo que me cuentan los socios que lo han visto hay que valorar el estado del conductor del vehículo”, explicaba Marín, muy afectado por el suceso. El presidente del club ciclista denunciaba este atropello y reclamaba “una vez más que las bicicletas también van por la carretera y nos tienen que respetar. Trasladamos un abrazo a la familia, y decir que el Club Ciclista Barbastro está con ello para lo que nos necesiten”.