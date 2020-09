El paleontólogo ‘runner’ que se topó por azar con un huevo de dinosaurio

El zaragozano José Manuel Gasca, que localizó el yacimiento de huevos de dinosaurios de Loarre, se topó con él casi por azar. Socio del Club Alpino Universitario y aficionado a las carreras de montaña, estaba entrenando por la sierra. "Fue en una salida el otoño pasado. Al coronar un collado, había una zona de materiales rojizos. Me asomé y vi unas cáscaras muy grandes. En ese momento ya me pareció que era una cosa inusual. En Cataluña sí tienen yacimientos de huevos, pero no en Aragón. Tomé las coordinadas de ese punto y pensé que había que volver a propósito, ya para un estudio en profundidad", relata.

No todo es achacable a la suerte, su visión de paleontólogo, que lo acompaña en las carreras, le dio la pista. "Conozco los fragmentos de cáscaras en yacimientos cretácicos de Teruel y son más pequeños. Estas eran más grandes y al ver tantas sabía que era algo importante". Reconoció la evidencia por su experiencia de varios años de investigación postdoctoral en Argentina, donde ya excavó huevos de dinosaurios.

No es la primera que hace un descubrimiento importante. En el yacimiento paleontológico de Arénhalló el ‘arenysuchus’, un cráneo fosilizado del cocodrilo más antiguo de Europa. Y ha trabajado en la provincia de Teruel tras las huellas de los dinosaurios. No obstante, le hace especial ilusión el proyecto de Loarre porque le ha permitido formar equipo con Miguel Moreno, el especialista en huevos, con quien trabajó muchos años.

Gasca ejerce actualmente como paleontólogo autónomo realizando informes técnicos para empresas en obras civiles. La investigación ha pasado a ser una afición, porque cuando volvió a España hace dos años no encontró nuevos contratos de investigación.