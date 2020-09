Los profesores de Huesca se quejan de "desprotección sanitaria" al inicio de curso

"Preocupación e indignación". Esta es la sensación manifestada por los representantes sindicales de los profesores de la provincia de Huesca ante lo que califican como una situación "de desprotección sanitaria y profesional", achacable a la falta de previsión por parte del Departamento de Educación. En un comunicado, la junta de personal docente no universitaria, que ha recopilado información en los distintos centros en el inicio de curso, asegura además que no se atienden las dudas que plantean a la administración.

"El correo que facilitó la administración educativa para que los equipos directivos y el colectivo docente pudieran plantear las dudas que fueran surgiendo, no responde", asegura. A esto se añade el malestar creado por una nota recibida por los equipos directivos "en el que se pretende limitar las intervenciones que deben tener con los medios de comunicación".

Entre los problemas más destacables denunciados en estos primeros días está la falta en la dotación de material de protección y entrega tardía en los centros. "Hasta el 10 de septiembre no llegó el material a todos" y no va a cubrir las necesidades del profesorado "más allá de dos o tres semanas de trabajo", por lo que confían en un segundo envío lo antes posible.

Otro problema es la contratación de personal. Al comienzo de curso no se había contratado a todo el profesorado preciso y las bajas no se están cubriendo "con la agilidad necesaria". Asimismo, la junta de personal menciona que una de las quejas que con mayor insistencia han hecho llegar los centros educativos es la carencia de trabajadores en el servicio de comedor. "Desde las empresas contratadas, no se han modificado ratios por monitor y no se pueden mantener los grupos estables de convivencia", denuncian. En su opinión, también faltan auxiliares de educación especial.

Las ratios en los recreos y demás espacios comunes son igualmente un motivo de preocupación. "Los centros han solicitado respuesta a dudas concretas de las que no han obtenido contestación. Los docentes de áreas como Educación Física están muy preocupados porque no se les ha facilitado, desde las autoridades sanitarias, un protocolo claro de actuación recayendo nuevamente la responsabilidad de índole sanitario sobre los docentes".

Así, la Junta de Personal docente de la Provincia de Huesca exige a la Administración respuestas urgentes para dar solución a todas estas situaciones que están surgiendo durante el presente curso escolar y que los equipos directivos están asumiendo "con un sobreesfuerzo y responsabilidad que excede a sus funciones". Creen que la pandemia ha dejado al descubierto "las debilidades" del sistema educativo: cupos insuficientes, ratios elevadas, falta de espacios y una gran carga lectiva del profesorado, entre otros.