La cara más amable del aislamiento en una residencia de Huesca

Las residencias de ancianos se han llevado el golpe más duro de la crisis sanitaria. Incluso en aquellos centros donde no se han registrado víctimas, no ha sido fácil sobrellevar un aislamiento que para los mayores todavía dura, ya que no tienen libertad para abrazar a sus hijos o para ir a una reunión familiar.

Trabajadoras de la residencia Sagrada Familia de Huesca, gestionada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, han querido hacer público el día a día en su centro a través de una carta abierta para contar que se ha intentado dibujar una sonrisa en la cara de los ancianos en los momentos más duros de la pandemia. Aseguran que han intentado ocuparlos con actividades que los entretuvieran. "Nuestra prioridad en todo momento, a parte de la salud y seguridad de todos los residentes, ha sido la diversión, el entretenimiento, la animación y la ocupación del tiempo libre, con el objetivo de amenizar este periodo de aislamiento, durante el cual no han podido estar con su familia, ni abrazarlos, ni disfrutar de su compañía", asegura Elena Sanchís, junto con la directora, Úrsula Campo, que valoran que esto ha sido posible por el esfuerzo de toda la plantilla. Los ancianos han echado de menos a sus hijos y amigos, pero sobre todo a sus nietos.

Desde el primer momento se diseñó un sistema de llamadas y vídeollamadas para que pudieran mantener sus relaciones familiares y sociales, "que les ha dado fuerza para aguantar como auténticos campeones". En esos contactos, cuentan, había "risas, llantos, momentos de no entender…". Porque para la mayoría la comunicación telemática era algo novedoso, a la vez que emocionante. Y además a algunos era necesario recalcarles los motivos de la ausencia familiar.

El equipo de fisioterapia y terapia ocupacional ha sido el servicio estrella. El personal se ha implicado para que no perdieran movilidad, sobre todo trabajando con la marcha, el paseo, la deambulación, las actividades básicas de la vida diaria y la vuelta a la realidad. ,

Poco a poco se han recuperado rutinas y ya es posible salir a pasear por la terraza, donde pueden ver a sus seres queridos desde la valla y enseñarles todo lo que han ido haciendo durante este tiempo, entre otras cosas dibujos de infinidad de temas que han estado coloreando y con los que han alegrado sus habitaciones y los pasillos. "También han hecho juegos de memoria, han tenido deberes para el fin de semana, han leído cuentos, y se han individualizado para cada residente las tareas, en función de su autonomía", explican las trabajadoras.

También ha habido actividades de contacto con el exterior. La primera fue la participación en una iniciativa del Consejo de la Ciudad de los Niños y las Niñas de Huesca, que entrevistaron a los residentes por videollamada. El Festival de Cine se acordó de ellos dentro de la sección para mayores y hubo varios pases de películas.

La Sagrada Familia cuenta con un centenar de residentes. Ahora está en cifras más bajas que en otras épocas porque no hay nuevos ingresos. Los casos de coronavirus han sido muy puntuales y se han gestionado rápidamente, evitando la extensión de los contagios. Solo dos trabajadoras y un interno dieron positivo.

Actualmente y a la espera de que el lunes se den nuevas instrucciones, los residentes realizan paseos por turnos para evitar coincidir todos, las comidas se sirven en los comedores de cada planta, se mantiene la separación entre plantas y de sus habitaciones salen con mascarillas. Las visitas siguen, aunque sin contacto físico y con cita previa. En el centro Sagrada Familia, disponer de una gran terraza supone un alivio, y siempre queda el consuelo de poder hablar con los familiares a través de las rejas. Algunos se acercan a la hora que saben que van a dar el paseo para poder verlos. Sobre todo aspiran a tener más libertad de movimiento y contacto con las familias, afirman las trabajadoras.