Llenan de pintadas ofensivas el coche de la concejala de Podemos Equo en Azanuy

El automóvil de la concejala de Podemos Equo en Azanuy-Alíns, Mercedes Conde, ha aparecido en la mañana de este martes lleno de pintadas ofensivas. La corporación ha hecho público un comunicado para mostrar su apoyo a la edil y condenar los hechos vandálicos. El manifiesto está firmado por el alcalde, Juan José Campodarve (PSOE) y el portavoz de PP (Javier Monter) en nombre del resto de compañeros de sus respectivos partidos.

Denuncian que lo ocurrido en la madrugada del lunes al martes es "un atentado contra la propiedad privada de una edil de nuestro ayuntamiento". "Son actos inadmisibles, intolerables y que no representan ni al pueblo de Azanuy ni a sus gentes", añade el comunicado, que añade que "la tranquilidad de un pueblo no pueden verse interrumpida por la acción de unos vándalos que no asumen la normalidad democrática".

El alcalde de Azanuy ha descartado que las pintadas respondan a un móvil político porque "en el Ayuntamiento somos cinco concejales y todos nos levamos muy bien". Ha sido la propia concejala quien lo ha llamado este martes por la mañana para contarle lo que había pasado. "Estaba muy disgustada y hasta ha dicho que se quería ir del pueblo", ha indicado Campodarve.

La corporación de este municipio de la comarca de La Litera está compuesta por dos ediles del PSOE, dos del PP y la representante de Podemos Equo, que se ha estrenado en este mandato. El alcalde no ha querido valorar si las pintadas ("Fuera guarros") podían obedecer a algo personal. También ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que la concejala tuviera enemistades en la localidad o hubiera recibido insultos o amenazas anteriores.

En el manifiesto firmado por los grupos municipales de PP y PSOE se asegura que se trata de "un ataque organizado premeditado contra la propiedad de la edil". Según Campodarve es la primera vez que ocurre algo así en el pueblo, con 170 habitantes". "No nos cabe en la cabeza que algo así haya pasado entre vecinos", añade.

"No está relacionado con discrepancias ideológicas"

Desde Podemos Aragón denuncian las pintadas intimidatorias contra la concejala y su pareja: "Queremos mostrarles todo nuestro apoyo y respaldo y ante cualquier decisión que tome al respecto, estaremos a su lado". Desde la formación política, resaltan que este acto vandálico "no está relacionado con discrepancias ideológicas". "En estos tiempos de crispación que vivimos, esperamos que no se saquen conclusiones precipitadas al respeto. Sentimos que los representantes públicos de cualquier partido tengan que vivir situaciones tan desagradables como esta por trabajar para su pueblo y sus vecinos", recoge el comunicado.

Podemos Aragón apostilla que cualquier acto vandálico "será señalado desde el partido como algo intolerable en un estado democrático". "En una población tan pequeña como Azanuy, es terrible que haya gente que no quiera convivir en tranquilidad y tenga que hacer partícipe de sus delirios personales a una población tranquila", añaden.

Asimismo, el partido quiere agradecer "el apoyo que ha recibido nuestra representante por parte de todos los grupos políticos del municipio y de la comarca".

La concejala de Podemos Equo es de Madrid, ciudad en la que vivió y trabajó hasta finales de 2016, cuando, junto a su pareja, decidió trasladarse a Azanuy. Aquí habían comprado hacía más de 10 años una casa para ir en vacaciones. Ella, que trabajaba en la administración del Ayuntamiento de la capital del país, pidió una excedencia y estableció su domicilio en el municipio altoaragonés.