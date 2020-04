El oso Goiat suma dos nuevos ataques al ganado y mata a cuatro ovejas en Gistaín

Goiat ha atacado de nuevo. El plantígrado se ha cebado esta vez con un rebaño de ovejas en Gistaín, donde en dos dos noche ha matado a cuatro animales. Otros cinco, que están desaparecidos, también pueden estar muertos. Es la sexta acometida de este ejemplar desde el 9 de abril. Cinco han sido en la zona del Valle de Gistaín y una en Barbaruéns, en Ribagorza. Ha sido, además, la tercera ocasión en la que se ha acercado hasta la partida de Vicielle, donde ese día 9 mató a dos cabras que pertenecían al mismo ganadero afectado ahora.

Los vigilantes de la patrulla oso del Gobierno de Aragón han constatado que estos dos últimos ataques han sido obra de un oso, ya que se han encontrado pelos y huellas que por el tamaño podrían ser de Goiat. Desde el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad han explicado que los agentes han asesorado al ganadero sobre el correcto uso del pastor eléctrico. Asimismo, han recordado que el consejero Joaquín Olona se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que este medie ante la Generalitat de Cataluña en la retirada de este ejemplar "por haberse demostrado problemático".

Los dos últimos ataques de Goiat se han producido en las madrugadas del sábado al domingo y del lunes al martes. El ganadero, Joaquín Vispe, lleva dos noches durmiendo en su vehículo para vigilar a la ovejas. "La primera el oso debía estar cerca porque los animales estaban muy nerviosos y llos perros se colocaron debajo del coche", ha contado este miércoles.

Vispe ha manifestado su malestar porque desde la consejería "no se informa a los ganaderos de la zona por donde anda Goiat", al que se ha referido como "sanguinario". Según ha dicho, en Francia "informan de los sitios por los que se mueve para que se puedan tomar medidas, pero aquí no nos lo dicen". "Aquí, si no ves las ovejas muertas te enteras del ataque porque ves los buitres", ha anadido.

En relación al uso del pastor eléctrico este ganadero de Gistaín ha indicado que cuando el oso ataca no es suficiente una malla y una batería porque las ovejas están nerviosas y espantadas y la saltan. "Y si no es el oso el que las mata, son los buitres los que terminan con ellas", ha apostillado.